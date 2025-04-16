🚂 28 апрельыште Йошкар-Олашке «Сеҥымаш поезд» толеш.
Рӱдолашкына тудо 14 шагатат 10 минутлан толын шушаш да ик шагат шогышаш.
«Сеҥымаш Поездын» маршрутшо 23 апрельыште Нижний Новгородышто тӱҥалеш. Кок арняште поезд Горьковский кӱртньыгорнын 45 станцийышкыже миен шушаш.
Кажне чарналтышыште пайрем мероприятий, концерт, ветеран-влак дене вашлиймаш-шамыч эртат.
Поездын составыштыже – сар жапысе военный техникан куд платформо, санитарный вагон да пасу кухньо дене кок вагон. Поездын вуйыштыжо- Л-4302 сериян легендарный паровоз, увертарат РЖД-н сайтыштыже.
Кок арняш путешествийын финалже 6 майыште Нижний Новгородышто лиеш. Тушто Кӱртньыгорно пашаеҥ-влакын тӱвыра рӱдӧ полатышт воктене «Козьма Минин» бронепоезд воктеке пеледышым пыштат, торжественный митинг эрта.
Икымше «Сеҥымаш Поездым» фашист Германийым Сеҥымылан 60 ий темме вашеш организоватленыт. Тений тудо колымшо гана эрта.
📸Михаил Скобелевын фотожо/ «Марий Эл» увер агентстве