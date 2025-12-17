Йошкар-Ола ик кечылан йомак тӱняш савырнен

Кодшо шуматкечын марий рӱдола Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр-влакым вашлийын.
Нуно тунар шукын лийыныт: илалшыжат, самырыкшат, йочажат. Йошкарге, канде, моло тӱрлӧ тӱсан телымсе пайрем вургемым чиеныт. Йӱштӧ Кугыза-влакын шукыштын кидыштышт юзо тояшт лийын. Шонымаш шукталтше манын, нуным кучен ончашат пуэныт. Шкеныштын юзо мешакышт гыч луктын, икшыве-шамычыма кампетке дене сийленыт.
У ий пайремын тӱҥ озаже-влакым эн ончыч Никонов лӱмеш площадьыште вашлийыныт. Кеч нуно 200 нарын лийыныт маныт гынат, мыйын шотлымо почеш утларакын ыльыч. Марий Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр деке унала эсогыл Вологодский областьысе Великий Устюг ола гыч Российын тӱҥ Йӱштӧ Кугызаже тений икымше гана толын. Татарстан гыч Кыш Бабайым, Чуваший гыч Хель Мучим, тыгак Угарман, Киров, Ульяновск кундемла, республикысе чыла гаяк районла гыч телымсе кугу уна-влак толыныт. Пырля муреныт, куштеныт, веселитленыт. Нунын саламлымашышт икмыняр йылме дене йоҥгалтын.
Вара чылан пырля Чавайн бульвар дене тӱвыра да каныме рӱдӧ парк велке, икмыняр гана шогалын-шогалын ошкылыныт. А ик вереже республикысе Марий тӱвыра рӱдерын пашаеҥже-влак нуным гармонь почеш марла муренкуштыктеныт.
Йошкар-Олана У ий вашеш пайрем сыным налын. Чавайн бульварымак налына. Тушто У ий кож-влакым сӧрастарен шогалтеныт, тулан инсталяций-влак ешаралтыныт. Кастене бульвар эшеат моторын коеш. Мэрийын увертарымыж почеш, гирлянде дене сӧрастарыме саде кожшо-влак республикысе район-влакын символышт улыт.
Рӱдӧ паркын пашаеҥже-влакат весела программым ямдыленыт ыле. Вара пайремын геройжо-влак Ленин площадьыш тӱшкан тарваненыт. Марий Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр эсогыл имне терыш шинчын каеныт. Чыланыштын площадьыш толын шумеке, тушто кугу пайрем тӱҥалын.
Йӱштӧ Кугыза-влакын парадышт дене Йошкар-Олаште «Марий теле» фестиваль почылтын. Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш тудо рӱдолаштына тений нылымше гана эрта. Ты гана фестивальын авалтыме площадкыжат ешаралтеш: Тарханово, Марий парк-влакын, Семёновкын урем кумдыклашт ушнат. Телымсее тылзылаште чылаже 16 уремысе аланыште, тӱвыра полат ден театрлаште, тоштерлаште 450 наре мероприятийым эртараш палемдыме. Нуно тӱрлӧ сынан лийыт: спорт таҥасымаш, концерт, спектакль, ончер, мастер-класс-влак… Чыла тидыже «Туризм да унам вашлиймаш» национальный проект кышкарыште эртаралтеш.
Йӱштӧ Кугыза-влакын тӱшкан ошкылмашым иктешлыше пайремыш Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов миеныт. Вара чылан пырля рӱдӧ площадь покшеке шогалтыме У ий кожым чӱктеныт.
– Таче ме «Марий теле» фестивальым почына. Тудо мыланна тӱрлӧ модышым, спорт таҥасымашым, ончерым, шуко куанле татым конда. Йӱштӧ Кугыза-влакымат мемнан дене вашлияш – кугу куан. У ийыште мый чылаштлан пиалым, порылыкым тыланем. Теле кече-влакым веселан эртарыза. Тек «Марий теле» чондам ырыкта, шонымашдам шукта да юзо вийлан ӱшаным шочыкта, – каласен Юрий Викторович.
Пайрем организатор-влак мероприятийлан сайын ямдылалтыныт. Тӱрлӧ интерактивный площадкым ямдыленыт, чыла ийготан-влаклан пырля мураш, кушташ, модаш йӧн лийын. Ушештараш уто огыл, Йӱштӧ Кугыза-влакын парадышт олаштына тений кокымшо гана эртаралтын.
Светлана Носова
Снимкыште: Великий Устюг гыч Российын тӱҥ Йӱштӧ Кугызаже да Лӱмӱдыр Юрий Зайцев да Антон Трудинов дене пырля
Михаил Скобелевын фотожо.