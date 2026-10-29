23-25 октябрьыште «Чодыра йомак» санаторийыште эртыше «Усталыкын чекше уке» фестиваль кум регион гыч участник-влакым иквереш ушен.
Тений мероприятий Россий калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтын да тушко ушнышо кажне йочалан, тазалык шотышто ойыртемалтмыжым ончыде, усталыкше гоч шочмо тӱвыран моторлыкшым ужаш да аклаш, пырля улмо куатым шижаш полшымашке виктаралтын.
Фестивальыште начарын ужшо ӱдыр-рвезе-влак ден Сокыр-шамычын всероссийский обществыштын Марий республикысе организацийыштын еҥже-влакын икшывышт усталыкыштым ончыктеныт. Нунын деке Чуваш Республик да Нижний Новгород ола гыч тыгаяк йоча-шамыч ушненыт.
Конкурс куд номинаций дене эртен.
Участник ден уна-влаклан саламлыме мутым Марий Элын паша да социальный аралтыш министржын алмаштышыже Вера Пронина ойлен.
«Те чын герой улыда, молан манаш гын шке усталыкда дене ончыктеда: кумылым нӧлталаш да куанаш нимогай чарак уке. Тек «Чодыра йомак» тыланда у шонымашым шочыктышо да кумылым шуктышо вер лиеш», – манын тудо.
Пайрем шӱлышан тиде фестивальыште йоча-шамыч усталыкым ончыктымышт деч посна эше икте-весышт дене лишкырак палыме лийыныт, келшен илаш йолташле кылым ыштеныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын пресс-службыжын фотожо.