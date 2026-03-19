Йодмашлан эҥертен, ончыкылыкым палемдаш

Александр Смирнов Советский да Кужэҥер районлаште сайлыше-влакын наказышт дене кылдалтше йодыш шотышто совещанийым эртарен.
Парламентарий-шамыч тенийлан палемдыме мероприятий-шамычын илышыш пурталтмыштым эскерыме деч посна эше 2027 ийлан темлымаш-шамычым чумырат. Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, специальный военный операцийын ветеранже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Александр Смирнов ден Марий Элым вуйлатышын советникше Лев Покровский тиде шонымаш денак Советский да Кужэҥер район администрацийлаште совещанийым эртареныт.
Кугыжаныш Погынын 2025 ий 2 декабрьыште лукмо пунчалже дене келшышын, депутатлан Кужэҥер посёлкысо Лермонтов уремыште йоча модмо площадкым чоҥаш да Вечын ял шотан илем администрацийыш пурышо Колянур ялысе Ӱмылан уремыште автомобиль корнын икымше вончакшым олмыкташ наказым пуымо.
«Сайлыше-шамычын кажне наказышт приниматлыме веле огыл, а мучаш марте шуктымо лийшаш. Район администраций да чолга еҥ-влак дене пырля шуктымо паша саскана тӱзатыме кудывечыште, чапле корнышто коеш. Таче муниципалитет-шамыч дене сай вашкылым ыштыме, ик задачым шуктымо шотышто вашумылымашым мумо. Кызыт тӱҥжӧ – тенийысе наказ-влакын шукталтмыштым эскераш да, калыкын йодмашыжлан эҥертен, шушаш ийлан чапле планым ышташ. Тиде сайлыше-влакын утларак кӱлешанлан шотлымо йодышыштым решатлаш полша, – палемден Александр Смирнов.
Совещанийлаште Кугыжаныш Погынын депутатше-влак: агропромышленный комплексым вияҥдыме шотышто комитетын председательже Надежда Богачук, бюджет да экономический политике шотышто комитетын йыжыҥъеҥже Дмитрий Глазырин, производственный комплексым вияҥдыме шотышто комитетын председательже Сергей Белоусов – участвоватленыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.