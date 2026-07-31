Йоча каныш: оҥай да лӱдыкшыдымӧ

Республикыште йоча каныш шотышто йодыш дене ведомство-влак
кокласе комиссийын заседанийже лийын.
Тудым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже почеш регионын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая эртарен. Заседанийыште Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева лийын. Тудо палемден: «Кеҥежымсе лагерьлаште улшо йоча-влакын лӱдыкшыдымылыкышт – посна контрольышто».
Погынышо-влак 2026 ийыште йоча-влакын тазалыкыштым пеҥгыдемдыме кеҥежымсе кампанийын эртымыж шотышто каҥашеныт. Посна жаплан ыштыме иктешлымаш почеш республик мучко 200 тыгай организаций пашам ыштен, чумыр налмаште 17,2 тӱжем икшыве канен. Чылаже 220 сменым эртарыме, тышеч 205-ше – профилян.
Йоча-влаклан канаш йӧным ыштыме дене пырля инфраструктур уэмдалтеш. Федеральный программе кышкарыште «Пӱнчер» тунемме да тренировкым эртарыме базыште кызытсе жаплан келшыше кок илыме корпусым чонымо, «Радужный» рӱдерыште кочмыверым да медпунктым олмыктымо.
Тений кеҥежлан йоча-влаклан тӱрлӧ кружокыш, секцийыш кошташ, тыгак оҥай акцийыш, кудывечысе площадкыш, паша бригадыш ушнаш йӧн ышталтын. «Икымше-влак дене пырля Марий Кеҥеж» фестиваль 250 мероприятийым эртарен, 9 тӱжем утла ӱдыр-рвезым авалтен.
«Марий Элыште илыше кажне икшывылан кеҥеж пагыт лӱдыкшыдымӧ да онай лийже манын, умбакыже пашам ышташ тӱҥалына», – каласен Лариса Ревуцкая.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын, Марий Эл Образований да науко министерствын пресс-службыштын уверышт негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элын Кугыжаныш Погынжын пресс-службыж гыч налме.