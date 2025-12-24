Йӱштӧ Кугыза йӱштым конден

Йошкар-Олаш Великий Устюг гыч Йӱштӧ Кугызан поездше толын каен.
Поездын паравозшо тора гычак ойыртемалтшын койын. Мо оҥайже, Российын тӱҥ Йӱштӧ Кугызаже пеленже йӱштым конден: уремыште палынак йӱкшемден. Кушкыжмын пел кече кӱртньыгорно вокзал кумдыкышто тӱрлӧ оҥай мероприятий эртен. Поездым республикысе Калык усталык рӱдерын пашаеҥже, творческий коллективше, артистше-влак мурен-куштен вашлийыныт.
Йӱштӧ Кугызан поездше – тиде ик ола гыч весыш куснылшо резиденций. Составыштыже Йӱштӧ Кугызан салон-приемныйжо, йомак ял, Снежная королеван вагонжо, курчак театр, сувенир лавке, ресторан, буфет улыт. Но оксам тӱлыдеже Снежная корлеван вагонышкыжо, сувенир лавкыш да ресторан ден буфетыш гына логалаш лийын. Туге гынат резиденцийын салонышкыжо да курчак театрын выступленийышкыже билетым ончылгоч налын пытареныт.
Йӱштӧ Кугыза, Лумӱдыр да нунын полышкалышыже-влак, уремыште калык деке лектын, У ий дене саламленыт, театрализоватлыме представлений сынан программым ончыктеныт.
Тений Йӱштӧ Кугызан поездше визымше гана корныш лектын. Тудо Владивосток гыч тарванен. Элнан 70 олажым эртымеке, 11 январьыште тудо угыч Великий Устюг олаш миен шушаш.
Светлана Носова
Михаил Скобелевын фотожо.