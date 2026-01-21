Йӱклен сайленыт

У Торъял муниципал округын вуйлатышыже – Денис Таныгин.
Таче У Торъял муниципал округысо депутат-влак погынымашын сессийыштыже депутат-влак ик эн тӱҥ йодышым онченыт – У Торъял муниципал округын вуйлатышыжым сайленыт.
Заседанийыште Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев, Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, элкӧргӧ политике министр Антон Мирбадалев да «Единая Россия» партийын регионысо исполнительный комитетшым вуйлатыше Матвей Галяутдинов лийыныт.
Депутат-шамыч Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын У Торъял муниципал округын вуйлатышыжлан темлыме кандидатур-влак кокла гыч Денис Таныгиным ойырен налыныт.
Тымарте Денис Анатольевич У Торъял муниципал район администрацийым вуйлатен, шкенжым виян вуйлатыше семын ончыктен.
Маргарита ИВАНОВА.
«Единая Россия» партийын регионысо исполнительный комитетшын фотожо.