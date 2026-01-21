Кучемыште

Йӱклен сайленыт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 30 гана онченыт

У Торъял муниципал округын вуйлатышыже – Денис Таныгин.

Таче У Торъял муниципал округысо депутат-влак погынымашын сессийыштыже депутат-влак ик эн тӱҥ йодышым онченыт – У Торъял муниципал округын вуйлатышыжым сайленыт.

Заседанийыште Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев, Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, элкӧргӧ политике министр Антон Мирбадалев да «Единая Россия» партийын регионысо исполнительный комитетшым вуйлатыше Матвей Галяутдинов лийыныт.

Депутат-шамыч Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын У Торъял муниципал округын вуйлатышыжлан темлыме кандидатур-влак кокла гыч Денис Таныгиным ойырен налыныт.

Тымарте Денис Анатольевич У Торъял муниципал район администрацийым вуйлатен, шкенжым виян вуйлатыше семын ончыктен.

Маргарита ИВАНОВА.

«Единая Россия» партийын регионысо исполнительный комитетшын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
Кучемыште

Келшен пашам ыштымылан тауштен

Марий Элысе Рӱдӧ сайлымаш комиссийын еҥже-влак 13 июньышто республикысе «Волонтёры конституции» поро кумылым ончыктышо всероссийский корпусын участникше-влак дене эртарыме лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
Кучемыште

Путин допустил перенос общероссийского голосования по Конституции. «Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан»

В.Путин: Элла Александровна, я знаю, что Центральная избирательная комиссия и Ваши коллеги на местах уже практически начали подготовку к всероссийскому голосованию по изменению Конституции лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
Кучемыште КУЧЕМЫШТЕ НОВОСТИ ПАТЫРЛЫК Сеҥымаш СПОРТ

Поро вашлиймаш

Регион вуйлатыше тале спортсмен, Российын спорт мастерже автогонщик Николай Калинин дене вашлийын. Вашлиймаште Юрий Зайцев республике спортсменын результатше дене лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий