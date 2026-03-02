Йӱдымат волгыдо лиеш

Курыкмарий районышто марий талешке Акпарслан шогалтыме кумдыкым электротул дене волгалтарат.
Тудыжо районын визитный картычкыжат шотлалтеш манашат лиеш. Но тидын годымак тушто Козьмодемьянск – Кугу Сундырь, Картук – Йоласал – Пайскырыккугорныла ушнымо верыште чӱчкыдын аварий-влак лиедат. Санденак «Инфраструктура для жизни» национальный проект дене келшышын, корно пашаеҥ-влак тушко электротулым шупшыт, тротуар ден йолын коштмо корным ыштат, у кок автопавильоным вераҥдат. Тыгак барьерлык авыртышым, сигнал меҥге да корнысо у пале-влакым шогалтат, скоростной полоса-шамычым келыштарат.
Фотом «Туризм в Горномарийском районе» воткыл лаштык гыч налме.