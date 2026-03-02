МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Йӱдымат волгыдо лиеш

Светлана Носова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

       Курыкмарий районышто марий талешке Акпарслан шогалтыме кумдыкым электротул дене волгалтарат.

 Тудыжо районын визитный картычкыжат шотлалтеш манашат лиеш. Но тидын годымак тушто Козьмодемьянск – Кугу Сундырь, Картук – Йоласал – Пайскырыккугорныла ушнымо верыште чӱчкыдын аварий-влак лиедат. Санденак  «Инфраструктура для жизни» национальный проект дене келшышын, корно пашаеҥ-влак тушко электротулым шупшыт, тротуар ден йолын коштмо корным ыштат, у кок автопавильоным вераҥдат. Тыгак барьерлык авыртышым, сигнал меҥге да корнысо у пале-влакым шогалтат, скоростной полоса-шамычым  келыштарат.

 Фотом «Туризм в Горномарийском районе» воткыл лаштык гыч налме.

