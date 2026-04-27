Йӱдвел ола дене ойпидыш

25-27 апрельыште Санкт-Петербург олаште Россий Федерацийын Законодательже-влакын Советыштын мероприятийышт эртен.
Тушко Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин миен.
Программе дене келшышын комиссий-влакын заседанийышт, Законодатель-влак Советын президиумжо, законодательный орган-влакын пресс-службыштын вуйлатышыштын семинар-совещанийышт эртаралтыныт. Тыгак Россий парламентаризмлан 120 ий теммылан пӧлеклалтше выставке почылтын.
Мероприятий-влак кышкарыштак Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин ден Ленинград областьын Законодательный Собранийжын председательже Сергей Бебенин кок парламентын ваш келшен пашам ыштымышт нерген ойпидышым подписатленыт. Ончыкыжым нуно социальный аралымаш, кумдыклам экономически вияҥдымаш, пӱртӱсым аралымаш, верысе самоуправлений, тӱвыра, спорт, самырык-влакын политикышт, шке элысе сатум ыштыше-влаклан полышым пуымо сфере-влаклан кугурак тӱткышым ойыраш мутланен келшеныт.
Любовь Камалетдинова