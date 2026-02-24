Йӧным кумдаҥдыме

Регионын Тазалык аралтыш министерствыже МАХ платформышто почмо «Марий Эл Республикыште врачын приёмышкыжо возалтмаш» чат-ботыш (max.ru/doctor_rme…) у функционал-влакым пуртен.
– Врач деке возалташ лийме чыла йӧным (регистратур, Кугыжаныш услуго портал да моло) арален кодымо, тудым кумдаҥдыме гына, – палдара тазалык аралтыш министрын алмаштышыже Юлиана Зейтулаева. – Кызыт чат-ботышто эше телемедицине консультацийыш (ТМК) возалташ, тыгак больничный листым врач деке кайыде (дистанционно) петыраш йӧным ыштыме.
Палемдыме чат-ботын полшымыж дене Тазалык аралтыш министерствын ведомствыштыже улшо медицине организаций-влакын услугышт дене пайдаланаш палынак каньыле лийын. Эртыше тылзын 9 тӱжем утла еҥ врачын приёмышкыжо лач МАХ гоч возалтын да тиде йӧным сайлан шотлен.
Телемедицине консультацийыш возалташ пациентын СНИЛС-ше ден шочмо кечыже гына кӱлыт. Вашмутланаш тӱҥалме деч 15 минут ончыч телефонышко ссылке шотан ушештарымаш толеш – врач тудын гоч пациент дене кылым ышта. ТМК деч вара Кугыжаныш услуго порталысе личный кабинетыш тиде приём нерген увер толеш.
Больничный листым медорганизацийыш кайыде петырашат возалтман. Дистанционный консультаций годым врач пациентым поликлиникыш ӱжыктен кертеш.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.