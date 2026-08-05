Йӧнан да ӱшанле

Марий Элыште шушаш сайлымаште дистанционно электрон йӧн дене йӱклаш йодмашым налаш тӱҥалыныт.
Республикна граждан-влаклан тыгай йӧным пуышо регион-влак радамыш пурен. Йӱклымаш 18, 19, 20 сентябрьыште эрта.
Ынде регионышто илыше еҥ-шамыч Кугыжаныш Думыш депутат-влакым кызытсе цифр технологий полшымо дене сайлен кертыт.
Йӱклаш чыла устройство: смартфон але компьютер – гыч лиеш. Тидлан икмыняр минут гына кӱлеш. Сайлымаште участвоватлаш Кугыжаныш услуго порталыште учётный записьым пеҥгыдемдымат сита. Дистанционно электрон йӧн дене йӱклышӧ сайлыше-влак радамыш логалшашлан йодмашым 3 август гыч 14 сентябрь йотке пуаш лиеш.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев системын пашажым аклен да тудын йӧнан улмыжым палемден.
«Мыланем сайлымашын закон дене келшышын да ситыдымаш деч посна эртымыже кӱлешан. Темлыме интерфейс моткоч йӧнан да умылаш лийме. Дистанционный электрон йӱклымаш лӱдыкшыдымӧ. Системым ӱшанлын аралыме, мемнан олмеш але вес лӱм дене нигӧ йӱклен огеш керт», – палемден Юрий Зайцев.
Регионым вуйлатыше весымат ушештарен: сайлыме участкылаште кагаз бюллетень дене йӱклымӧ форматым тичмашнек арален кодымо, сандене кажне еҥ граждан порысым шуктымо йӧным шке ойырен налын кертеш.
«Сайлышылан йӱклаш кызытсе жаплан келшен толшо икмыняр йӧным темлыме. Дистанционный электрон йӱклымаш – тиде чынжымак йӧнан, ӱшанле да жапым аныклыше системе. Тений тудын дене пайдаланаш да дистанционно йӱклаш шонем», –ешарен Юрий Зайцев.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.