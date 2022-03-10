«IT тӱняш кузе пураш» да молат

«Системе почеш адмиистрироватлымаш», «Кибергигиене», «Робототехнике», «Мобильный разработко» — ынде Марий Элыштына нине да моло направлений дене школышто тунемше-влаклан шинчымашым налаш йӧным ыштыме.
«Образований» национальный проект почеш республикыштына «IT-куб» кок рӱдер почылтын: икымшыже – Козьмодемьянскысе индустрий да предпринимательстве колледжыште, кокымшыжо – Волжскысо индустриально-технологический техникумышто. Иктешлымаш почеш, йоча-влаклан поснак мастер-классан «IT тӱняш кузе пураш» профшкол келша.
Г.Кожевникова