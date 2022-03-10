ОБРАЗОВАНИЙ

«IT тӱняш кузе пураш» да молат

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

«Системе почеш адмиистрироватлымаш», «Кибергигиене», «Робототехнике», «Мобильный разработко» — ынде Марий Элыштына нине да моло направлений дене школышто тунемше-влаклан шинчымашым налаш йӧным ыштыме.

«Образований» национальный проект почеш республикыштына «IT-куб» кок рӱдер почылтын: икымшыже – Козьмодемьянскысе индустрий да предпринимательстве колледжыште, кокымшыжо – Волжскысо индустриально-технологический техникумышто. Иктешлымаш почеш, йоча-влаклан поснак мастер-классан «IT тӱняш кузе пураш» профшкол келша.

Г.Кожевникова

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ОБРАЗОВАНИЙ

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ОБРАЗОВАНИЙ

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