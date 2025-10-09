Интернет-шӱдыр улат? Ушно!

27 октябрь марте сулен налме канышыште улшо-влаклан «Интернетлан тау-2025» Россий кӱкшытан конкурс эрта.
Латикымше гана эртаралтше мероприятийыш компьютер грамотностьлан шке гыч але курсышто тунем лекше 50 ияш деч кугурак ийготан-шамыч ушнен кертыт.
Номинаций-влак тыгай улыт: «Мыйын интернет-сеҥымашем», «Мер интернет-тӱҥалтышем», «Мый – интернет-шӱдыр», «Сеҥымашлан 80 ий: герой-влак нерген илыше шарнымаш», «Российысе ИТ-сервис ден разработко-влак (туныктымо авторский методике)». Пытартышыже – кугурак тукымым компьютер дене пайдаланаш туныктышо преподаватель-шамычлан.
Конкурсыш йодмашым www.azbukainterneta.ru/konkurs сайтыште пуаш лиеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Паша да социальный аралымаш министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме