ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Информатикым туныктышо-влаклан

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 40 гана онченыт

Марий Эл Образований да науко министерстве ден «АйДи – Технологии управления» ООО ойпидышым ыштеныт.

Вашкылын тӱҥ шонымашыже – туныктышо-влаклан у шинчымашым пуымо дене пырля нунылан информатике дене всероссийский олимпиадылан тунемше-влакым ямдылыме системым ышташ.

Ойпидыш дене келшышын, кызыт республикысе школлаште информатике дене туныктышо 20 еҥ квалификацийым нӧлталме специализированный курсышто тунемеш. Тудым Марий образований институт эртара, педагог-влаклан методике полышым пуа.

Г.Кожевникова

Фотом Марий образований институтын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын чолга вожатыйже

Республикна гыч вожатый «Вожатый-влакын лигышт» всероссийский конкурсын финалышкыже лектын. Тиде В.Дубинин лӱмеш тазалыкым пеҥгыдемдыме да тунемме йоча рӱдерыште тыршыше лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Наукыш икымше ошкылем»

  Юл кундем кугыжаныш технологий университетыште «Наукыш икымше ошкылем» XIV научно-образовательный форум лийын. Школышто тунемше-влаклан эртаралтше мероприятийыште 25 секций лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Шинчымаш.Лӱдыкшыдымылык» проект

«Знание» обществе «Шинчымаш.Лӱдыкшыдымылык» проектым пашаш колтен.   Тиде сотемдарыме программе школышто тунемшым да кугурак ийготан еҥ-влакымат авалта. Ты проектын лудаш…

Добавить комментарий