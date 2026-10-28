Информатикым туныктышо-влаклан

Марий Эл Образований да науко министерстве ден «АйДи – Технологии управления» ООО ойпидышым ыштеныт.
Вашкылын тӱҥ шонымашыже – туныктышо-влаклан у шинчымашым пуымо дене пырля нунылан информатике дене всероссийский олимпиадылан тунемше-влакым ямдылыме системым ышташ.
Ойпидыш дене келшышын, кызыт республикысе школлаште информатике дене туныктышо 20 еҥ квалификацийым нӧлталме специализированный курсышто тунемеш. Тудым Марий образований институт эртара, педагог-влаклан методике полышым пуа.
Г.Кожевникова
Фотом Марий образований институтын соцкылысе лаштыкше гыч налме.