Иктышт пашам кычалыт, весышт шке пашам тӱҥалыт

Юрий Зайцев: «Соцконтракт – илышым саемдаш полшышо йӧн».
Марий Эл правительствын заседанийыштыже тений кандаш тылзе жапыште кугыжаныш социальный полыш мерым социальный контракт негызеш пуымо шотышто иктешлымашым ыштеныт.
Чылаже 913 йодмаш почеш социальный ойпидышым ыштыме нерген пунчалым лукмо. Тиде цифр калыкын социальный полышын тыгай формыж дене пайдаланаш кумылан улмыжым пеҥгыдемда, палемден республикым вуйлатыше Юрий Зайцев.
«Социальный контракт граждан-шамычын илышыштым саемдаш келшен толшо йӧныш савырна. Тудо амалкалче пашам вияҥдаш да у паша верым ышташ полша. Мыланна пашам кычалше да шке пашам тӱҥалаш шонышо кажне еҥлан тиде полыш дене пайдаланаш, шке илышым сай велыш вашталташ йӧным ышташ кӱлеш», – палемден регионым вуйлатыше.
Марий Элын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникован мутшо почеш, 2025 ий 1 сентябрь марте 372 контрактым (41 процент) «Пашам кычалмаш» мероприятий шотышто ыштыме. Тиде цифр калыкын пашам муаш тыршымыжым ончыкта. Мероприятийын кышкарыштыже кажне тылзын (ныл тылзе марте) 17009 теҥге кугытан выплате ойыралтеш.
«Амалкалче пашам почмаш» мероприятий шотышто 390 контрактым (43 процент) ыштыме. Тыште шке пашам вияҥдаш 350 тӱжем теҥге марте кугытан окса полыш ышталтеш.
«Шке подсобный озанлыкым кучымаш» мероприятий шотышто 43 контрактым (5 процент) ыштыме, «Неле илыш ситуацийым сеҥаш виктаралтше моло мероприятийым шуктымаш» направлений дене – 108 ойпидышым (11 процент).
Социальный контрактын лектышыже поснак моторлык сферыште палдырна. Тыште неле илыш ситуаций гыч лекме процент палынак кугу. Сай результатым ялозанлыкат ончыкта. Мутлан, Марий Турек посёлкышто илыше ик еш социальный контракт негызеш ойырымо окса дене икмыняр лӱштымӧ ушкалым налын да шӧрым ужален. Кум ий гыч регионысо Ялозанлык да продовольствий министерстве деч налме грант окса дене фермер озанлыкым почын. Пакчасаскам ончен куштымо аланыште чапле лектышым налме шотышто курыкмарий-влак ойыртемалтыт.
Республикыштына социальный контрактым СВО-н демобилизоватлыме участникше-влак да нунын ешышт денат ыштат.
Таче кугыжаныш социальный полышын пайдалыкше социальный контракт гоч сайынрак коеш. Тудо регионын экономикыжым вияҥдыме деч посна эше кажне еҥлан келшыше полышым пуаш йӧным ышта.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.