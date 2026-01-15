УВЕР ЙОГЫН

Иктылан эсогыл кок пӧлек логалын!

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 50 гана онченыт

«Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влаклан 2026 ийын икымше пелийжылан возалтше-шамыч коклаште лотерейым модылтенна.

Газет редакцийышкына чылаже 215 квитанций пурен. «Марий Эл» увер агентстве ден тудын пашаеҥже-влак, тыгак амалкалче Ольга Аптышева 19 пӧлекым ямдыленна. Лотерейым рандомайзерын полшымыж дене модылтенна. Пӧлекым модын налыныт:

Эдуард Кузьминых (Параньга район Усола ял) – книга набор («Марий Эллан» возалтме квитанций дене) ден тыгыде арверым оптымо органайзерым («Сурт-пече» газетлан возалтме квитанций дене);

Римма Михеева (Параньга район Пумарий почиҥга) – таз наборым;

Зинаида Депресова (Марий Турек район Марий Купто ял) – вургемым коштымо арверым;

Екатерина Сунгурова (Параньга район Усола ял) – «Марий Элын чонжо» коллекций гыч тутло пушан саше ден сортам;

Антонина Пекпулатова (Морко район Токперде ял) – стакан наборым;

Вера Уткина (Волжский район Нурмучаш Шайра ял) – мландым пушкыдемдыме ӱзгарым;

Любовь Яшметова (У Торъял район Крешын Руй ял) – вургемым аралыме чеколым;

Илья Егоров (Волжский район Кӱшыл Азъял) – кухньышто пайдаланыме пу оҥам;

Нина Петрова (Звенигово район Кугу Моламас ял) – монча солыкым;

Людмила Рослякова (Шернур посёлко) – пеледыш кӧршӧк наборым;

Анна Ямбаршева (Шернур район Корембал ял) – дуршлагым;

Роза Куклина (Параньга район Кугу почиҥга ял) – ӱстембак пыштыме салфетке наборым;

Раиса Андреева (Морко район Кортасэҥер ял) – кына тӱсан пластик корзиҥгам;

Михаил Овечкин (Шернур район Кугу Торешкӱвар ял) – шӧр тӱсан пластик корзиҥгам;

Алевтина Шаблатова (Шернур район Шӱкшер ял) – 2026 ийлан календарьым (фотошто – Морко кундем гыч Ксения Никифорова);

Галина Кузьмина (Морко посёлко) – 2026 ийлан календарьым (фотошто – Оршанке район гыч «Ныжыл сем» ансамбль);

Людмила Огнева (Морко район Курыкйымал ял) – жаровньым;

Роза Сидорова (Кужэҥер район Эҥыжсола ял) – «Амарис» мебель салоныш 5 тӱжем теҥгеаш сертификатым.

Пагалыме йолташ-влак, чыла пӧлек – «Марий Эл» газет редакцийыште. Тудым налаш толаш тарванымыда деч ончыч 8 (8362) 49-55-11 номеран телефон дене йыҥгырташ йодына. Пӧлеклан шке веле огыл, ӱшаныме еҥда-влакат толын кертыт. 

Маргарита ИВАНОВА.

М.Скобелевын фотожо.

