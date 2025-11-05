Икте вӱрым пуа, весе – лувемым

Йошкар-Олан историйже тоштерыште Марий Элын доноржо-влаклан наградым кучыктеныт.
Россий Федераций Федеральный медико-биологический агентствын «Донор толкынлан полшымылан» медальже дене лувем донор-шамыч Сергей Ершов ден Алексей Серебряковым палемденыт.
– Нине еҥ-влак ала-кӧн илышыжым утарен кодымаште ик эн кугу ӱшан лийыныт, – палемден Республикысе вӱрым налме-пуымо станцийын директоржо Екатерина Зангерова. – Нуно Кировысо гематологий ден вӱрым налмым-пуымым научнын шымлыше институтыш каеныт да тушто лувемым кусарен шындыме чыла процедурым эртеныт. Тыге нелын черланыше пациент-влакын илышыштым утарен коденыт.
Военнослужащий Сергей Ершов – Российын почётан доноржо, тымарте 47 донацийым эртен, специальный военный операцийын ветеранже, «Илышын тулжо» Всероссийский эстафетыште факелым нумалын.
Программист Алексей Серебряков 2023 ийыште лувем донор лийын, вӱрым 31 гана пуэн, «Российын почётан доноржо» лӱмым налме марте, манмыла, икмыняр ошкылым гына ышташыже кодын.
Вӱрым пуышо 15 еҥлан «Российын почётан доноржо» оҥыш пижыктыме знакым тазалык аралтыш министрын алмаштышыже Юлиана Зейтулаева кучыктен, поро кумылыштлан тауштен, пеҥгыде тазалыкым да эше кужу жап донор лияш тыланен.
Палашда: кызыт регионыштына 3427 почётан донор шотлалтеш, тений 10 тылзе жапыште гына тиде чаплӱмым 117 еҥлан пуымо.
Награде дене палемдалтше чыла донорлан Йошкар Ырес обществын регионысо пӧлкажым вуйлатыше Сергей Дождиков шкешотан пӧлекым кучыктен, а самырык мурызо Олеся Пайбактова «Прекрасное далёко» мурым йоҥгалтарен.
Мероприятий экскурсий дене мучашлалтын, донор ден уна-шамыч рӱдоланан историй памятникше да оҥай еҥже-влак дене палыме лийыныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Снимкыште: лувем донор Сергей Ершов.
«МЭТР» телеканалын фотожо.