ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Икте – Москваште, весе – Озаҥыште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 20 гана онченыт

 

Бауман лицейын тунемшыже Мария Ошуева Патрис Лумумба лӱмеш калык-влак келшымаш Россий университетыште лийын.

Тиде вузышто «Университет смене-влак» проектын журналистике дене профилян сменыже эртаралтын. Моло участник-влак дене пырля ӱдыр элнан ончыл журналистше-влакын лекцийыштышт, мастер-классыштышт лийын. Тыгак нунылан Москвасе ВДНХ-ште, «Царицыно» тоштер-заповедникыште да моло вере экскурсийым эртареныт.

Тидын деч ончыч «Университет смене-влак» проект почешак Козьмодемьянск ола гыч Елизавета Штин Озаҥысе кугыжаныш тӱвыра университетыште лийын. Тушто тудо ик жаплан студентыш савырнен манашат лиеш: вузын преподавательже-влакын вуйлатымышт почеш практический занятийлаште усталыкшым терген.

Г.Кожевникова

Фотом Марий образований институтын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН ЭКОНОМИКЕ

Инвестиций ешаралтеш

Тӱнямбал экономике форум Инвестиций ешаралтеш «Систем Электрик» россий компаний дене социальный да экономике кыл кучымашым вияҥдыме нерген у соглашенийым лудаш…
КУЧЕМ УВЕР ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Элым вуйлатыше деч пӧлек

  Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев школыш икымше гана каяш ямдылалтше йоча-влак – СВО-н участникше-шамычын икшывышт – дене вашлийын. лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ САМЫРЫК ТУКЫМ СОЦИАЛ ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

«КАЛЫКЕМ ОНЧЫЛНО НАМЫС ОГЫЛ»

«Лӱҥгалтыш кавашке нӧлталтеш» Провой вел гыч Геннадий Васильев ден Таисия Смирнован йоҥгалтарыме «Лӱҥгалтыш» мурыштым колдымо, тудын почеш чӱчкалтыдыме, эсогыл лудаш…

Добавить комментарий