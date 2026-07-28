Икте – Москваште, весе – Озаҥыште

Бауман лицейын тунемшыже Мария Ошуева Патрис Лумумба лӱмеш калык-влак келшымаш Россий университетыште лийын.
Тиде вузышто «Университет смене-влак» проектын журналистике дене профилян сменыже эртаралтын. Моло участник-влак дене пырля ӱдыр элнан ончыл журналистше-влакын лекцийыштышт, мастер-классыштышт лийын. Тыгак нунылан Москвасе ВДНХ-ште, «Царицыно» тоштер-заповедникыште да моло вере экскурсийым эртареныт.
Тидын деч ончыч «Университет смене-влак» проект почешак Козьмодемьянск ола гыч Елизавета Штин Озаҥысе кугыжаныш тӱвыра университетыште лийын. Тушто тудо ик жаплан студентыш савырнен манашат лиеш: вузын преподавательже-влакын вуйлатымышт почеш практический занятийлаште усталыкшым терген.
Г.Кожевникова
Фотом Марий образований институтын соцкылысе лаштыкше гыч налме.