Иканаште – кок сеҥымаш

Самара олаште «От чистого истока» всероссийский кинофестивальыште Марий Эл гыч самырык кинорежиссёр Денис Шаблийын «Чоткар» ден «У еҥ» фильмже-влак икымше вер дене палемдалтыныт.

Иктыже «Модман фильм», весыже «Документальный фильм» номинацийлаште ойыртемалтыныт. Денис Шаблий воткыл лаштыкыштже шкенжын съёмочный тӱшкажлан таушта.

Ончыктен кодыман, кодшо ийын ты фестивальыштак режиссёрын «Не Иван, или Как приручить Богатыря» фильмже тыгак икымше верым сеҥен налын.

Светлана Носова

Снимкыште: Денис Шаблий призым налме годым.

Фотом режиссёрын воткыл лаштыкше гыч налме.