Ик тунемме кумдык, лӱдыкшыдымылык да моло нерген

Марий Элысе школ-влакын директорышт Россий просвещений министр Сергей Кравцовын эртарыме кумдаҥдыме заседанийышкыже онлайн йӧн дене ушненыт.
Мероприятий элысе 40000 утла школ вуйлатышым чумырен.
Заседанийыште Российысе единый тунемме кумдыкым вияҥдыме, специалист-влаклан полышым пуымо, туныктышо да тунемше-влакын лӱдыкшыдымылыкышт дене кылдалтше йодышлам каҥашеныт
«Чыла школышто единый образовательный стандартым пеҥгыдемденна. Тушко единый программе-влак, воспитаний паша дене системе пурталтыныт. Чылажымат норматив документлаште пеҥгыдемдыме», – каласен Сергей Кравцов.
Министр палемден:
– 2027 ий 1 сентябрь гыч кыдалаш общий образованийын ФГОС-шо вийыш пура. Тудо инженер класслам почаш йӧным ышта. Тыгак искусственный интеллект, кызытсе оборудований дене пайдаланен, пашам ыштыме моштымаш да метапредметный результат-влак пурталтыныт;
– 2026 ийыште школышто тунемше-влаклан «У Херсонес» кугу программе стартым налеш. Российысе 48 регион гыч 5000 тунемшым «Ме пырля улына» федеральный проект кышкарыште тоштер-тӱвыра комплекс дене палдараш палемдыме;
– школлаште воспитанийым пуаш кызытсе жаплан келшыше кумыдкым ыштыме шотышто методический темлымаш-влакым пеҥгыдемдыме. Нуным тунемме верым чонымо да капитально олмыктымо годым шотыш налман.
Сергей Кравцов туныктышо-влаклан полышым пуымо мере да педагоын статусшым нӧлтымӧ шотышто ойлен.
«Конфликт ситуаций годым туныктышылан инструкцийым ямдылыме. Тудым шотыш налман. Икмыняр школышто бюрократический нагрузко дене кылдалтше йодыш уло. «Земский туныктышо» программын куатшым тичмашнек кучылташ темлем. Пашадар: дифференциаций ынже лий манын, кӱлеш документым пеҥгыдемдыме», – ешарен министр.
Заседанийыште РФ президентын мер проект шотышто виктемжын департаментшым вуйлатыше Иван Мышастый ийготыш шудымо-влак коклаште цифран инструмент полшымо дене профилактикым эртарыме нерген каласкален. Рособрнадзорым вуйлатыше Анзор Музаев образований качествым аклыме единый системылан туткышым ойырен.
Вашлиймашым иктешлен, Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая палемден: кызытлан кугу тӱткыш – тунемме идалыкым сайын мучашлаш да, чыла вашталтышым шотыш налын, шушашлан кӱлеш семын ямдылалташ.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме