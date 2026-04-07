Нижний Новгородышто «Интурмаркет» 21-ше тӱнямбал ончер эртен.
Тушто Марий Эл шкенжын турист куатшым ончыктен. Регионын стендше ик эн оҥай лийын да шуко еҥым чумырен: марий аралтышым ышташ туныктеныт, Йошка пырыс ден Йошка ава пырыс дене палдареныт, моритлыме тумо гыч ойыртемалтше арверым ончыктеныт…
Ты кугу ончер регион-влакын турист куатыштым вияҥдаш да партнёр-влакым муаш полшышо кумдык. Тушто ятыр ойпидыш ышталтеш, паша опыт дене палдарат, у турпроект-влакын презентацийыштым эртарат.
Делегацийыш «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше, республикысе туризм ведомствын стажёржо Павел Поповат ушнен. Диплом пашаже турист пашам вияҥдыме проект денак кылдалтын.
Фотом «Туризм в Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.