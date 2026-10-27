Марий Элыште «Идалыкын студентше-2026» Россий национальный премийын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влакым увертареныт.
Кыдалаш профессионал образований организацийлаште тунемше-влаклан эртыше конкурсышто ты гана 23 колледж ден техникум гыч 71 студент моштымашым ончыктен. Чылаже 12 номинаций лийын.
Тӱҥ наградым – Гран-прим – Йошкар-Оласе строительный техникумын студенткыже Ксения Гетманова сеҥен налын. Тудо тыгак «Идалыкын медиаже» номинацийыште палемдалтын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.