ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Идалыкын студентше-2026»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

 

Марий Элыште «Идалыкын студентше-2026» Россий национальный премийын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влакым увертареныт.

Кыдалаш профессионал образований организацийлаште тунемше-влаклан эртыше конкурсышто ты гана 23 колледж ден техникум гыч 71 студент моштымашым ончыктен. Чылаже 12 номинаций лийын.

Тӱҥ наградым – Гран-прим – Йошкар-Оласе строительный техникумын студенткыже Ксения Гетманова сеҥен налын. Тудо тыгак «Идалыкын медиаже» номинацийыште палемдалтын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Вес кундемыш – пашам кычалын

Марий Элыште илыше кажне кумшо еҥ, сай пашам кычалын, вес регионыш куснаш ямде. 2017 ийыште пашам кычалше 32 процент лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Полышым пуаш йӧнанрак лиеш

Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев оласе ден ялласе эмлымвер-влаклан «Вашкеполыш» 16 машина сравочым кучыктен. 
УВЕР ЙОГЫН

Паша илышым сӧрастара

Паша деч посна кодшо айдеме психологий велым пеш кугу стрессым чыта. Тидым лишыл родын илыш гыч кайымыже але тюрьмаш лудаш…

Добавить комментарий