Марий Элын военный комиссарже Кирилл Солодовник 5 октябрьыште шыже призыв шотышто пресс-конференцийым эртарыш.
Россий кумдыкышко гына колтат
Республикын военкомжын палдарымыж почеш, тений кум тылзе жапыште, октябрь гыч декабрь мучаш марте, призыв почеш службым эрташ Марий Эл гыч 700 утла еҥ кая. Икымше тӱшка рвезе-влакым республикысе военкомат гыч эрла, 10 октябрьыште, ужатат.
– Военный службыш призыв ондакысе семын шошым да шыжым гына огыл, а кызыт идалык мучко эрта. Тыге медкомиссий ден призывной комиссий-влакын заседанийышт идалык мучко – январь тӱҥалтыш гыч декабрь мучаш марте – пашам ыштат. Тидыже мыланнат да призывник-шамычланат йӧнан, молан манаш гын чылажымат вашкыде ышташ лиеш, рвезе-шамычланат ончычсо семын кужу черетыште шогашышт огеш логал, – палдарыш Кирилл Солодовник.
Тыгодым, мутшо почеш, армийыш ондакысе семынак идалыклан кок гана наҥгаят: шошо да шыже призыв жапыште. Шошым тудо 1 апрель гыч 15 июль марте, шыжым 1 октябрь гыч 31 декабрь марте эрта. Республикыште чылаже 17 призывной комиссий пашам ышта.
Республикын военкомжо палемдыш: кызытсе шыже призыв жапыште армийыш кайыше-влак кодшо ийласе семынак 12 тылзе служитлаш тӱҥалыт. Адакшым службым Россий кумдыкышто гына эртат. Нуным специальный военный операцийыш огыт колто.
Кок йӧн дене увертарат
Армийыш кайышаш-влаклан кагазеш возымо повесткым гына огыл, ӱмашсек эше электрон йӧн денат «Кугыжаныш услуго» порталыш личный кабинетышкышт колтат. Тыгай повесткат закон почеш призывниклан кучыктымылан шотлалтеш.
– Повестке толмеке, тидын деч лӱдман огыл. Тудым лишыл жапыште армийыш кайышаш рвезе-влаклан гына огыл, тыгак воинский учетысо данный-влакым рашемдаш манын, мутлан, иктаж-кӧ илыме вержым вашталтен, дипломым налын, ешаҥын, йочаже шочын – тидым палашат рвезе ден самырык пӧръеҥ-шамычлан колтат. Чыла нине сведений-влак «Единый реестр воинского учета» кугыжаныш информационный системыште жапыштыже уэмдалтшаш улыт. Тушто вераҥдыме увер-влакым Реестрповесток.рф сайтыште личный кабинетыште авторизацийым эртымеке але МФЦ-шке шке миен пален налаш лиеш, – палемдыш военком.
Тыгак шижтарыме семын палдарыш: самырык еҥлан повесткым колтымеке (кучыктымеке), реестрыш вераҥдыме кече гыч Россий Федераций кумдык гыч лекташ ок лий. Тудо военкоматыш амал деч посна 20 кече жапыште огеш мий гын, икмыняр шотышто чарак ышталтеш. Мутлан, ИП семын кугыжаныш регистрацийым эртен, автомобильжылан кугыжаныш регистрацийым ыштен, кредитым але займым налаш договорым пеҥгыдемден ок керт да икмыняр молат. Комиссариатыш толмекше, чыла тиде кораҥдалтеш.
Тӱткӧ лийман
Военком эше теве молан тӱткышым утларак ойыраш кӱлмым поснак палемдыш: телефоныш пуйто военкомат гыч смс толеш, да тушто кодым йодыт гын, тидлан ӱшаныман огыл. Тиде – мошенник-шамычын оптышышт. Военкомат-влак нимогай смс-ымат огыт колтыл, кодымат огыт йод. Сандене призывник-шамычлан, ача-ава-влаклан шекланаш темлыш.
Оксам пӧртылтат
– Кажне ийын 170 утла призывник Россий ДОСААФ-ын Марий Элысе технический рӱдерыштыже водитель специальностьым налеш, да тудын дене келшышынак служитлаш колтат. Тунеммыштлан окса федеральный бюджет гыч ойыралтеш, сандене рвезе-влаклан шинчымаш яра пуалтеш. Тиддеч посна водитель удостоверенийым налмыштланат кугыжаныш пошлиным огыт тӱлӧ. Эшежым военно-учетный специальностьлан тунеммышт годым илаш, кудалышташ кучылтмо, икмыняр моло роскотыштлан компенсаций пуалтеш, – рашемдыш Кирилл Солодовник.
Ойлымыж почеш, призывник-шамыч службым эртышаш верлан научный подразделенийламат ойырен налыт. Тыгайже Российыште чылаже – 18. Тиддеч посна спортивный рото-влак улыт. Нуно Москваште, Санкт-Петербургышто, Балашихыште, Севастопольышто, Самарыште верланеныт.
800 утла еҥ каен
Республикын военкомжо шошо призыв нергенат ойлен кодыш. Иктешлымаш почеш, тудо Курыкмарий, Волжский да Килемар муниципал округлаште эн сайын эртен. Тунам 800 утла еҥ служитлаш каен. Нунылан кажне кечын чияш келшыше вургемым, гигиене средствым, банк картым пуэныт.
Йодыш уло – йыҥгыртыза
Ача-ава але призывник-влакын службо дене кылдалтше йодышышт лектеш гын, илыме вер шот дене комиссариатлашке але «шокшо линийыш» йыҥгыртен кертыт. «Шокшо линий» 8 октябрь гыч пашам ышташ тӱҥалын. Номерже тыгай: 45-03-98. Паша кечылаште 9 шагат эр гыч 17 шагат кас марте йыҥгырташ лиеш.
Любовь Камалетдинова
Авторын фотожо