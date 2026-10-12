ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Грозный олаште, слётышто

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 49 гана онченыт

 

Марий Элын делегацийже амбассадор-влакын Грозный олаште эртыше V слётыштышт лийын.

7-9 октябрьыште Чечня Республикын рӱдолаже ик жаплан Российын 86 регионжо гыч кыдалаш профессионал образованийым пуышо верлаште тунемше 500 ӱдыр-рвезе-влакым иквереш чумырышо кумдыкыш савырнен. Икымше кечын Делегат-влак амбассадор-влакын толкыныштым вияҥдыме шотышто каҥашеныт, тыгак верысе калыкын национальный кочкышым ямдылыме мастер-классыште лийыныт. Кокымшо кечат оҥайын эртен: участник-влаклан Йӱдвел Кавказын ик эн сылне верыштыже, Кезеной-Ам ерыш, тыгак Хой историко-архитектурный комплексыште экскурсий лийын.

Слётым медиа дене мастер-класс, уш-акыл таҥасымаш да эн виян амбассадор-влакым палемдыме дене мучашлалтын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Верла гыч увер: Акцийыш ушненыт

Кужэҥер районысо Наркотик ваштареш комиссийын ответственный секретарьже М.Григорьевын увертарымыж почеш, кундемыште 13 гыч 24 март йотке «Колымашым ужалыме верым лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кок пушеҥге ваш кызытат шогат…

У Торъяла районысо Кугу Нурмо ялыш пурымаште, пурла велне, эҥер воктене ойыртемалтше вер уло. Тиде – ото. Ото Ты лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА МАРИЙ ТӰНЯ ПӰСӦ ЙОДЫШ СТАТЬИ УВЕР ЙОГЫН

Мари парк лийшаш!

«Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» («Формирование комфортной городской среды») федерал программе почеш олалаште калык тӱшкан коштмо мер кумдыкым тӱзатат. Могайым лудаш…

Добавить комментарий