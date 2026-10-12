Грозный олаште, слётышто

Марий Элын делегацийже амбассадор-влакын Грозный олаште эртыше V слётыштышт лийын.
7-9 октябрьыште Чечня Республикын рӱдолаже ик жаплан Российын 86 регионжо гыч кыдалаш профессионал образованийым пуышо верлаште тунемше 500 ӱдыр-рвезе-влакым иквереш чумырышо кумдыкыш савырнен. Икымше кечын Делегат-влак амбассадор-влакын толкыныштым вияҥдыме шотышто каҥашеныт, тыгак верысе калыкын национальный кочкышым ямдылыме мастер-классыште лийыныт. Кокымшо кечат оҥайын эртен: участник-влаклан Йӱдвел Кавказын ик эн сылне верыштыже, Кезеной-Ам ерыш, тыгак Хой историко-архитектурный комплексыште экскурсий лийын.
Слётым медиа дене мастер-класс, уш-акыл таҥасымаш да эн виян амбассадор-влакым палемдыме дене мучашлалтын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.