Геройым шарныме лӱмеш…

Морко районысо Купсола школышто специальный военный операцийыште вуйым пыштыше Евгений Титовым шарныме лӱмеш Геройын партыжым почыныт.

Тиде проект Шочмо элын геройжо-влак нерген шарнымашым курымашлыкеш кодымо да школышто тунемше-шамычым патриотизм шӱлышеш куштымо паша кышкарыште илышыш пурталтеш.

Евгений Анатольевич Титов 1995 ий 21 мартыште Морко районысо Эҥерӱмбал Шале ялыште шочын. Изинек чолга лийын, шонен пыштымыжым шукташак тыршен – тидыже тунеммаштыжат пеш сайын койын. Рвезылан поснак физкультур урок келшен. Арам огыл район ма республик кӱкшытыштӧ эртаралтше кажне таҥасымаште сеҥыше-шамычын радамышкышт логалын, мӧҥгӧ медаль да чапкагаз дене пӧртылын.

Верысе кандашияш школым тунем пытарымыж деч вара Йошкар-Оласе 21-ше №-ан школыш толын. Тыште тудо куштылго атлетикылан шӱмаҥын. Школ деч вара Олимпийский резерв училищыш пурен, ончыкыжым тренер-преподаватель лияш шонен. Шкенжым спортышто кыртмен шуарен, тӱрлӧ олаште эртыше таҥасымашлаште призан вер дене палемдалтын, тыгак куштылго атлетике дене кокымшо разрядым налын.

2013-2014 ийлаште Евгений Свердловск областьысе Елань олаште икымше тунемме рӱдерыште служитлен. Срочный службо деч вара кум ийлан контрактым ыштен.

2017 ийыште Москвашке каен. Тыште тудо корно отрасльыште пашам ыштен. Кок ий гыч шочмо республикышкыже пӧртылын да «Звениговский» совхозышто тыршаш тӱҥалын.

Евгений Титов специальный военный операцийыш 2022 ий 26 сентябрьыште мобилизаций дене каен. Тушто лӱддымылыкым ончыктымыжлан «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик», «За участие в специальной военной операции на Украине» медаль-влак да, колымекыже, Мужество орден дене палемдалтын.

Евгений поро шӱм-чонан, весела кумылан да илышым йӧратыше лийын. Кече гай шыргыжмыже да шкешотан мыскараж дене чыла еҥын кумылжым нӧлталын кертын. Командирже ден пырля служитлыме йолташыже-шамыч тудым эреак полшаш ямде, нелылык деч лӱдде, ончыко ӱшанлын кайыше айдеме семын шарналтат.

Землякнан илышыже 2023 ий 4 ноябрьыште Водяное посёлкым утарыме годым кӱрылтын. Тудын йӧратыме пелашыже да ийготыш шудымо кок йочаже кодыныт. Тек нуно марий мландын патыр эргыже – пелаш да ача – дене кугешнат да тудын лӱмжым кӱшнӧ кучат.

А мый шкем велым Геройын партыжым ямдылаш ӱшанымылан Купсола школым вуйлатыше-шамычлан тауштем.

Денис СМИРНОВ

Маргарита ИВАНОВА ямдылен

Денис СМИРНОВЫН фотожо