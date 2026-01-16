Герой лӱмеш – пеледыш аршаш

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев Марий Турек посёлкын рӱдӧ паркыштыже уэмдыме мемориалыш пеледыш аршашым пыштен.
Паркым 2024-2025 ийлаште федерал средстве кӱшеш уэмдыме. Пеледыш аршашым пыштымаште регион вуйлатыше Юрий Зайцев, СВО-н участникше Сергей Иванов, Афганистанысе боевой действийын участникше Михаил Костромин, Россий Герой Сергей Иштугановын ешыже лийыныт.
Юрий Зайцев посёлкын рӱдӧ паркыштыже лийше вашталтшым ужын, тыге манын:
– 2022 ийыште тиде кумдыкым уэмдаш кӱлын. Грант да кугыжаныш программе-влаклан кӧра тиде верым шотыш кондымо. Тӱҥжӧ – еҥ-влакын кумылыштым шотыш налынна, тыгак ӱмыр лугыч лийше воин-влак нерген шарнымашым курымешлан коденна. Паркыште ыштышаш паша эше шуко, но ме тудым мучаш марте шуктена.
Паркым 2022 ийыште «Эн сай муниципал практике» конкурсышто Марий Турек ола шотан администрацийын сеҥышыш лекмыжлан да 45 миллион теҥгем налмыжлан кӧра тӱзатен кертме. Проектын икымше йыжыҥыштыже шуко пашам шуктымо: тошто конструкцийым пужымо, йолешке-влакын коштмо корныштым уэмдыме, тул волгыдым пуртымо, видеоэскерыше камерым вераҥдыме, шарныктыш пырдыжым чоҥымо.
Шарныктыш пырдыжым 2024 ий 9 декабрьыште почыныт. Тудо Марий Турек районышто шочын-кушшо, тӱрлӧ военный конфликт ден аварийым кораҥдымаште лийше герой-влаклан пӧлеклалтын. 2025 ийыште мемориал деке коммуникацийым ушеныт, шарнымаш тулым ылыжтеныт.
2026 ийыште паркым умбакыже тӱзатат. Тидлан «Молодежный спортивный площадке» (1,6 миллион теҥгеаш грант) да «Оласе йӧнан средам ыштымаш» (4,2 миллион теҥгеаш грант) йӧным пуат. Спорт да модыш зоным тӱрлӧ оборудований дене пойдарат, йоча площадкым уэмдат. Ончыкыжым кеҥеж эстрадым вераҥдат, паркыш пурымо кумдыклан марий шӱлышым пуртат.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.