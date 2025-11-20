КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Гармоньым да тӱмырым пӧлекленыт

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 42 гана онченыт

Советский районысо тӱвыра пӧртыштӧ «Кугезе кумыл» фольклор ансамбль 25 ияш лӱмгечыжлан концертым эртарен.

Коллективым Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательжын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева, район администраций вуйлатыше Евгений Пушкин саламленыт да ончыкыжымат калыкнан тӱвыраж ден йӱлажым арален кодымаште тыршен пашам ышташ тыланеныт.

Пӧлек шотеш Лариса Николаевна марий тамган тӱмырым, а Евгений Александрович шуйский гармоньым кучыктеныт.

Ты кастене юбиляр-влакын кумылыштым Звенигово, Кужэҥер, Советский районласе усталык коллектив-влакат нӧлтеныт.

А эн кугу пӧлеклан ансамбльлан калык лӱмым пуымым шотлыман. Чолга марий ӱдырамаш, Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Галина Щербакован вуйлатыме коллективше чап лӱмым шке пашаж дене суленак: 25 ий жапыште республик мучко веле огыл, Российын ятыр олашкыжат миен коштын да сеҥымаш дене пӧртылын.

Алевтина БАЙКОВА
Фотом Советский районысо рӱдӧ клуб
системын соцкыл лаштыкше гыч налме

