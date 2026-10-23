Фронтовик, учёный, писатель

Геннадий Сабанцев

Философий науко кандидат, сылнымутым серыше Василий Филипповын шочмыжлан 25 октябрьыште 105 ий темеш.

Василий Филиппович Филиппов Юлсер кундемысе Усола Корамас ялысе кресаньык ешеш шочын. 1937 ийыште ачажым «калык тушман» семын шояклен титаклен, вич ийлан эрык деч посна коденыт. Сар тӱҥалмеке, фашист-влак дене кредалаш колтат. Филипп Павлович 1941 ий июльышто кола. 1940 ийыште Василийын аважат, черланен, ӱмыр лугыч лиеш, тыге кум йоча тулыкеш кодеш.

«Калык тушманын» эргыжлан илыш корныш пеҥгыдын шогалаш йӧсӧ лийын. Туге гынат тудо педтехникумым тунем лектеш да 1941 ий май марте шочмо Усола Корамас школыштыжо тӱҥалтыш класслаште туныкта. Майыште армийыш налыт.

Василий Филиппов Запольяреште служитлаш тӱҥалеш. Но «калык тушманын» эргыжлан, салтак лийын гынат, саргуралым кидыш пуэн огытыл. Йӱдвелне военный аэродромым ыштымаште тыршен. «Куд шагат эр гыч кандаш шагат кас марте кылмыше кӱм кувалде дене каткаленна», – шарналтен возен Василий Филиппович.

Но фронтыш логалмек, тудат саргуралым кучен, отделений командир лийын. 1942 ийыште химический аралалтмаш училищыш тунемаш колтат. Тудым пытарымек, младший лейтенант званийым пуат.

Василий Филиппович 1-ше Прибалтийский фронтышто кредалын, 1944 ий тӱҥалтыште нелын сусырген, пурла кидшым йомдарен. Тыге 22 ияш рвезе чолак инвалид лиеш. Госпитальыште эмлалтмек, старший лейтенант Василий Филиппов армий гыч демобилизоватлалтеш.

Сар деч вара Сотнур районысо«Большевик» газетын редакторжылан ыштен.Марий областной партшколышто, Н.К.Крупская лӱмеш пединститутышто тунемын. Йошкар-Оласе школлаште директорлан тыршен. Вара Москосо М.В.Ломоносов лӱмеш кугыжаныш университет пеленысе аспирантурыш тунемаш пура. 49 ияшыж годым кандидатлык диссертацийым арала да философий науко кандидат лиеш.

Тылеч вара чырык курым М.Горький лӱмеш Марий политехнический институтышто туныкта: философий кафедрын доцентше, варажым научный коммунизм кафедрым вуйлатыше лийын. Тиде жапыштак шкенжым Йошкар-Оласе да республикысе мер-политик илышыште чолган ончыкта: КПСС Марий обкомын внештатный лекторжо, республикысе «Знание» ушемын науко-методике каҥашыжым вуйлатыше лийын.

Василий Филипповичын чолгалыкше илалше улмыж годымат лыпланен огыл. Сулен налме канышыш лекмекше, традиционный огыл медицине дене кылдалтын. Но эн кумылан пашаже сылнымутым возымаш лийын. Василий Филиппов марла «Изи салтак»,«Оперативник Кирилл Михеев»,«Элнет воктене», «Фронтовик-влак», рушла «Пути фронтовые», «Поэзия – храм души» книга-влакым луктын. Икмыняр пьесым возен. Иктыжым, «Шоҥго ӱдырын мурыжым», М.Шкетан лӱмеш марий кугыжаныш драме театр модын ончыктен.

Сарыште кредалше Василий Филиппов «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья»,«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»медаль-влак, Йошкар Знамя, I степенян Отечественный сар орден-влак дене палемдалтын. Кок гана: 2005 да 2010 ийлаште – Москосо Йошкар площадьыште Сеҥымаш парадыште ошкыл эртен.

Василий Филиппович Филиппов 2021 ий 28 августышто илыш гыч каен. Ик курымаш лӱмгечыж марте кок тылзе гына илен шуктен огыл.

Снимкыште: Василий Филиппович Филиппов.

Фотом «Ончыко» журнал редакцийын архивше гыч налме.