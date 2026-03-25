Финалыште таҥасат

Москваште да «Сириус» президент лицейыште информатике да химий дене школышто тунемше-влакын всероссийский олимпиадыштын финалже эрта.
Уш-акыл таҥасымаште элна гыч 1200 утла ӱдыр-рвезе шинчымашым ончыкта. Нунын коклаште – Марий Элысе Бауман лицей гыч Максим Кучергин. Тудо «Робототехнике» направлений дене шинчымашым ончыкта.
Тиде жапыштак «Сириус» президент лицейыште эртыше финалыште (химий дене) Йошкар-Оласе 28-ше №-ан лицейыште Руслан Мингазутдинов таҥаса.
Г.Кожевникова
Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме