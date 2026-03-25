ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Финалыште таҥасат

Галина Кожевникова

 

Москваште да «Сириус» президент лицейыште информатике да химий дене школышто тунемше-влакын всероссийский олимпиадыштын финалже эрта.

Уш-акыл таҥасымаште элна гыч 1200 утла ӱдыр-рвезе шинчымашым ончыкта. Нунын коклаште – Марий Элысе Бауман лицей гыч Максим Кучергин. Тудо «Робототехнике» направлений дене шинчымашым ончыкта.

Тиде жапыштак «Сириус» президент лицейыште эртыше финалыште (химий дене) Йошкар-Оласе 28-ше №-ан лицейыште Руслан Мингазутдинов таҥаса.

Г.Кожевникова

Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

 

УВЕР ЙОГЫН

ОБРАЗОВАНИЙ САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

УВЕР ЙОГЫН

Добавить комментарий