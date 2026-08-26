ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Финалыште – Марий Эл гыч студент

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

«Профессионал-влак» чемпионатын финалыштыже Марий Элын чапшым Марий радиомеханический техникумын студентше арала.

Калуга олаште эртыше профессионал мастарлык таҥасымаште Данил Атлашкин «Оптоэлектронике» компетенций дене моштымашыжым ончыкта. Тудын эксперт-наставникше – Ольга Костромитинова.

Тиде компетенций конкурсант деч кугу тӱткышым йодеш, кажне секундышто да кажне миллиметрыште чын ыштыман.

Тиде жапыште республик гыч делегаций чемпионатыште эртыше «Окно возможностей: бизнес и СПО» форумыш ушнен.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.   

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