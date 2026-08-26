Финалыште – Марий Эл гыч студент

«Профессионал-влак» чемпионатын финалыштыже Марий Элын чапшым Марий радиомеханический техникумын студентше арала.
Калуга олаште эртыше профессионал мастарлык таҥасымаште Данил Атлашкин «Оптоэлектронике» компетенций дене моштымашыжым ончыкта. Тудын эксперт-наставникше – Ольга Костромитинова.
Тиде компетенций конкурсант деч кугу тӱткышым йодеш, кажне секундышто да кажне миллиметрыште чын ыштыман.
Тиде жапыште республик гыч делегаций чемпионатыште эртыше «Окно возможностей: бизнес и СПО» форумыш ушнен.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.