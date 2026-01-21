Фермер-влак ӱжыт

31 январьыште Йошкар-Оласе «Эссен» ужалыме рӱдерыште «Марий Элыште ыштыме» фермер ярмиҥга лиеш.
Ярмиҥгаште свежа пакчасаскам, шылым, колбасам, шӧрым, ӱйым, ӱмбалым, некрагол колым, шокшо киндым да коҥга гыч кӱктен лукмо гына булкым, мӱйым, мӱкшын пуымо моло продукцийым налаш лиеш. Фермер-влак тыгак ужар кушкылым, нӧшмӱйым, шудо чайым темлаш тӱҥалыт. Кидмастар-влак сувенирым, аралтышым, сӧрастарышым ужалаш луктыт. Нунын эртарыме мастер-классыштышт ӱзгарым шке кид дене ышташ тунемаш йӧн лиеш. Чонлан келшыше сем, артист-влакын мурымашышт да куштымашышт кумылым нӧлтат.
Ярмиҥга 10 гыч 19 шагат марте пашам ышта. Толза, ӧпкелаш огыда тӱҥал. Пайдаже ужалышыланат, тыландат лиеш.
Снимкыште: ярмиҥга годым.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.