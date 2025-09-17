УВЕР ЙОГЫН

Эше ик корным тӧрлатеныт

Любовь Камалетдинова

 

«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш Кужэҥер районышто Йорош – Тумньымучаш – Коҥганур корным ачаленыт.

Тудо районлан моткочак кӱлешан, молан манаш гын икмыняр илымемым уша. Адакшым тиде корно дене еҥ-влак фельдшер-акушер пунктыш, ял шотан илем администрацийыш, тунемше-шамыч Коҥганур школыш коштыт.

– Тыге ме республикысе корнылам тӧрлатыме пашам умбакыже шуена. Ончыкыжым ты пашам шуктышашлан объект-влакым ойырен налме годым ме еҥ-влакын йодмашышт ден темлымашыштымат шотыш налаш тӱҥалына, – палемден Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев МАХ мессенджерысе лаштыкыштыже.

Любовь Камалетдинова.

