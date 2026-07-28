Еш дене пырля

Козьмодемьянск гыч Ерофеевмыт еш ача-ава сообществын «Родные – Любимые» кеҥежымсе слётыштышт лийыныт.
Мероприятий Смоленск областьыште эртен да Российын 32 регионжо гыч 56 ешым иквереш чумырен. Пӱртӱс лоҥгаште нуно икте-весе дене палыме лийыныт, колым кученыт, тулото ончылно мурым муреныт, пайдале лекцийым колыштыныт, оҥай мастер-класслаште лийыныт.
Ерофеевмытын мутышт почеш, тыгай мероприятийыш нуно икымше гана ушненыт.
– Ме пуйто ик жаплан угыч йоча пагытыш пӧртылынна – пионер лагерьыш логалынна, – ойлат нуно. – Мемнам отряд-шамычлан шелыныт. Пеленна эре вожатый лийын: девизым шонен луктынна, визиткым войзенна, гербым сӱретленна. А эше Икымше-влакын модмашыштышт пӧлекым сеҥен налынна. Тыгак мыланна «Смоленское поозерье» национальный паркыште экскурсийым эртареныт. Моткочак келшен. Тушто зубр, тыгак Пржевальскийын имньыже-влакын илыме верыштым ужынна. Лекций-шамычат пайдале лийыныт, поснак Алёна Лепёшкинан «Ой, лӱдам, лӱдам!», Юлия Борисован «Медицине тӧнежлаште ешын праваже» лекцийышт келшеныт. Икманаш, ныл кечыште шуко у йолташым муынна, илышыште кӱлешан уверым пален налынна да вий-куатым погенна. Вес ийынат тиде мотор верыште лияш йӧн лектеш манын ӱшанена.
Евгений ден Татьяна коло ий утла пырля улыт, коктынат туныктымо пашаште тыршат, кок икшывым ончен куштат. Ерофеевмыт ола, республик да Россий кӱкшытан тӱрлӧ конкурс ден фестивальыш чолган ушнат. Мутлан «Это у нас семейное» конкурсын пелефиналышкыже, тыгак «Всей семьёй» конкурсын финалышкыже лектыныт.
Слётым «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш Икымше-влакын толкынышт ден Росмолодёжь эртарат.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.