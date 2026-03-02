Еш да школ: вашкыл пеҥгыде лийшаш

Марий Элыште ача-ава-влакын «Йоча кызытсе тӱняште» регион-влак кокласе IV форумышт лийын.
Медведево район Руэм школышто эртаралтше мероприятий республикна, Москва, Саратов, Санкт-Петербург олала гыч 700 наре туныктышым, вӱдышӧ эксперт да ача-авам иквереш чумырен.
Погынышо-влак 12 тематический площадкыште пашам ыштеныт. Нуно йоча ден ача-ава, вате-марий кокласе кыл, тыгак самырык-шамычым еш илышлан ямдылыме, пайдале воспитаний системым чоҥымо, искусственный интеллектым кучылтмо, СВО-н участникше-шамычлан психологий могырым полышым пуымо да шуко моло йодышым каҥашеныт.
Таче Марий Элысе ача-ава сообществе йоча-влакын тунемме кумдыкыштым саемдыме, педагог-шамычлан полышым пуымо дене кылдалтше пашаште чолгалыкым ончыктышо вийлан шотлалтеш. 2025 ийыште лач ача-ава-влакын тыршымышт дене республикысе школ-влак Россий кӱкшытан конкурсышто социальный могырым кӱлешан проектлам илышыш пурташ 12 грантым сеҥен налыныт.
«Форум – икте-весе дене мутланаш кумдык. Чыла шотыштат сай личностьым еш ден образований системын пеҥгыде вашкылышт деч посна ончен кушташ ок лий», – палемден форумышто Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.
Мероприятий Российыште науко ден технологийым вияҥдыме лу ияш программе кышкарыште эртен.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме