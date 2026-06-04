Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Геннадий Васильев ден Таисия Смирнова – «Шарнымаш кас»
- Людмила Конакова – «Колышт тудын йӱкшым»
- Эльмира Усова – «Могай пиал»
- Анита Феоктистова – «Тылат»
- Наталья Богданова – «Кертат чыла сеҥен»
- Николай Изергин – «Чеверын код – эрла мартен»
- Иван Смирнов – «Марий кас»
- Иван Соловьёв – «Пеш шуко мут»
- Эльвира Попова – «Ӱдырем»
- Валерий Шамов – «Уна семын толына тӱняшке»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
«Еш – ӱшанле эҥертыш»
Наталья БОГДАНОВА Оршанке район Кугунур ял гыч. Тудо изинекак мураш кумылаҥын. Шымше классыште тунеммыж годым француз муро фестивальыште икымше гана кугу сценыш лектын да «Ончаш толшо-влакын симпатийышт» номинацийыште диплом дене палемдалтын. Тидыже эстраде аланыште умбакыжат кушкаш шӱкалтышым ыштен.
Наташа жапше годым Тошто Крешын тӱвыра пӧрт пеленысе «Эреҥер» калык ансамбльыш коштын. Коллектив дене республик мучко веле огыл, пошкудо кундемлаштат выступатлен: солист, куштышо семын шкенжым терген.
Икмыняр ий Наталья Богданова Кугунур ялысе клубым вуйлатен, тудын пелен «Какшан сем» фольклор ансамбльым чумырен.
Ынде кокымшо ий Марий тӱвыра рӱдерыште методистлан тырша.
Жапше лийме семын у мурым ямдыла. Репертуарыштыже 15 наре мурыжо уло.
– «Кертат чыла сеҥен» мурылан мутым Римма Алексеевна Кудрявцева серен, а семжым Елена Сергеевна Рыбакова возен. Мурем еш нерген, – палдарыш Наталья Богданова. – Ешыште икте-весе дене келшен, ваш полшен, эҥертен илыме годым, кеч-могай нелылыкымат сеҥаш лиеш. Арам огыл калыкыште ойлат: «Еш – ӱшанле эҥертыш».
Фотом еш альбом гыч налме