МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Эрыктеныт, вашталтеныт…

Юрий Исаков Комментарий Материалым 28 гана онченыт

Ӱшанлык

Эрыктеныт, вашталтеныт…

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже регионысо потребитель-влаклан электровийым ӱшанлын ситарыме программым умбакыже шуктен толеш.

Компанийын специалистше-влак идалык тӱҥалтыш гыч 0,4-110 киловольт куатан электролиний шуйналтме пысманлаште уто пушеҥге да вондер деч 990 гектар кумдыкым эрыктеныт. 950 меҥгым угыч шогалтеныт да 15 километр кужытышто тыглай воштырым кужун чытыше да изолироватлыме дене вашталтеныт.

Экологий йодышлан да оборудованийын ӱшанлыкшылан кугу тӱткыш ойыралтеш: электролиний меҥгылаште кайыкым аралыше 430 устройствым вераҥденыт да 4650 изоляторым вашталтеныт.

Юрий И САКОВ.

Снимкыште: кеч-момат эреак терген да тӧрлен шогыман.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Конкурс: Герой-влакым шарнымашлан пӧлеклалтеш

«Защитники Отечества» фонд «Памяти героев верны» усталык паша всероссийский конкурсым увертарен. 7 июль марте паша-влакым икмыняр номинаций дене колташ лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Сар жапысе ӱшанышт тачат виян

Марий Элысе ветеран-влакын мер организацийышт тачысе кечылан 366 первичный организацийым уша. Шукерте огыл Сарын, пашан, Вооруженный Вийын да правам лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ УВЕР ЙОГЫН

У ий салам: У Торъял

У ий салам: У Торъял Район рӱдыштына «Дом Сад Огород» кевытнам тений нылымше гана кумдаҥдышна. Тыге бизнеснам  шарен толына. лудаш…

Добавить комментарий