Ӱшанлык
Эрыктеныт, вашталтеныт…
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже регионысо потребитель-влаклан электровийым ӱшанлын ситарыме программым умбакыже шуктен толеш.
Компанийын специалистше-влак идалык тӱҥалтыш гыч 0,4-110 киловольт куатан электролиний шуйналтме пысманлаште уто пушеҥге да вондер деч 990 гектар кумдыкым эрыктеныт. 950 меҥгым угыч шогалтеныт да 15 километр кужытышто тыглай воштырым кужун чытыше да изолироватлыме дене вашталтеныт.
Экологий йодышлан да оборудованийын ӱшанлыкшылан кугу тӱткыш ойыралтеш: электролиний меҥгылаште кайыкым аралыше 430 устройствым вераҥденыт да 4650 изоляторым вашталтеныт.
Юрий И САКОВ.
Снимкыште: кеч-момат эреак терген да тӧрлен шогыман.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.