«Эргым йомдарыше авалан эн тӱҥжӧ – шарнымаш»

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев Россий Герой Марк Евтюхинын аваже да шольыж дене вашлийын.
Лидия Ивановна ден Игорь Николаевич эрге ден изам шарналташ Йошкар-Олашке толыныт.
«Чечня сар жапыште ик эн осаллан шотлалтше бандым Российын кумдан чапланыше Геройжо, комбат Марк Евтюхинын вуйлатымыж почеш чарен шогалтыше десантник-влакын подвигышт – историйын ужашыже. Тиде кызыт Шочмо элнам аралыше сарзе-влаклан пример», – палемден Юрий Зайцев.
Сеҥымаш бульварыште Российын Геройжо, гвардий подполковник Марк Евтюхинын памятник-бюстшо воктеке пеледышым пыштыме церемоний эртен.
Лидия Евтюхина регионым вуйлатышылан тӱрлӧ сарыште вуйым пыштыше сарзе-влакым шарныме лӱмеш шуко мероприятийым эртарымылан тауштен да манын: «Эргым йомдарыше чыла авалан эн тӱҥжӧ – шарнымаш. Йочана-шамыч нерген шарнат гын, меат, ача-ава-влак, илена». Лидия Ивановна вуйым пыштыше моло десантник-влакын ешышт дене кылым куча, нунылан тӱрлӧ семын полша, да Юрий Зайцев ӱдырамашын чолга илыш позицийжым ава шӱм-чонын подвигше семын аклен.
Служебный порысым шуктымо годым геройла колышо офицерым шарныме лӱмеш Йошкар-Олаште, кумдан чапланыше десантникын шочмо да илыме Гагарин проспектыште, тыгак Евтюхин уремыште, мемориал оҥам почмо.
Марк Евтюхин Афганистанысе боевой действийлаште, Абхазийысе да Боснийысе миротворческий миссийлаште участвоватлен. 2000 ийыште батальонжо дене Чечняшке командировкыш миен. Аргунский курык коклаште лу пачаш кугу бандформирований дене вашла пижме годым рото дене командоватлен, чот неле татыште федерал артиллерийын тулжым шке ӱмбакыже налын да террорист-шамычлан шокшо точко гоч вончаш чаракым ыштен.
2000 ийыште Россий Федераций президентын указше дене гвардий подполковник Марк Евтюхинлан Россий Федерацийын Геройжо лӱмым колымыж деч вара пуэныт.
Тений десантник-влакын подвигыштлан 25 ий темын. Тидын шумлык Владимир Путин Лидия Евтюхиналан шкеак йыҥгыртен. «Мыланемат, подвигым ыштыше военнослужащий-влакын ача-аваштланат президентын тӱткышыжӧ моткоч шергакан», – манын Лидия Ивановна да Владимир Путинын простажак огыл жапыште эртыше пагытын кугу событийже-шамычым шарнымыжым ӧрын-куанен палемден.
«Россий Президентын увертарыме Шочмо элым аралышын идалыкыштыже тыгай вашлиймаш-влак поснак кӱлыт. Тачысе вашлиймаш – тиде эртыше жап нерген шарнымаш веле огыл, тиде мемнам лачшымак мон калыкым ыштымыже, мемнан ик историйна да поянлыкна, тауштымашна нерген мутланымаш», – палемден Юрий Зайцев.
Кажне ийын 1 мартыште, Россий Геройын колымо кечынже, Йошкар-Ола администраций Десантник-влакын ушемышт, «Памяти 6-ой роты» фонд да ветеран организаций-шамыч дене пырля гвардий подполковник Марк Евтюхин ден 76-шо юж-десант войскан 104-ше гвардейский парашют-десант полкшын 6-шо парашют-десант ротыжын геройла колышо военнослужащийже-влакым шарныме лӱмеш тӱрлӧ мероприятийым эртарат. Тиде подвиг нерген историй тукым гыч тукымыш куснен толеш.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита Иванова ямдылен.