Эн ӱшанле аралтыш – вакцинаций

Марий Эл правительствыште паша коллективлаште грипп ваштареш вакцинацийым сайынрак эртарен колтымо нерген мутланеныт.
Правительстве председательын икымше алмаштышыже Наталья Ошланова промышленный да ялозанлык предприятий ден кӱшыл профессионал образованийым пуышо организаций-влакын вуйлатышышт дене совещанийым эртарен. Вашлиймашын тӱҥ йодышыжо пашаеҥ-шамыч коклаште грипп ваштареш вакцинопрофилактикым сайынрак эртарен колтымо дене кылдалтын.
Наталья Ошланова калыкын тазалыкше ден сайын вияҥше экономикым арален кодымаште кызытсе иммунизацийын кӱлешлыкшым палемден.
Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжым вуйлатыше Светлана Булатован увертарымыж почеш, республикыштына грипп дене черланыме чот чӱчкыдынжӧ февральыште кугемеш. Таче кечылан пӱсӧ респираторный вирусан инфекций дене кылдалтше сӱрет лӱдыкшӧ огыл: статистике кажне арнян 3000 наре еҥын черланымыжым ончыкта, грипп дене черланымым рашемдыме огыл.
Светлана Булатова грипп да тудын зиянже деч аралалтме эн сай йӧн семын иммунизацийым палемден.
Совещанийыште хронический черан, тыгак сурткайыкым, вольыкым да сӧснам ончымо предприятийлаште тыршыше пашаеҥ-влаклан вакцинацийым эн ончыч эртараш, тиде пашашке регионын Тазалык аралтыш министерствыж ден Марий Элысе Роспотребнадзорым ушаш темлыме.
Калыкым грипп ваштареш иммунизироватлаш республикышкына 336730 дозо вакциным кондымо, ты чот гыч 102530 дозыжо йоча-влаклан палемдалтын. Таче кечылан 143 тӱжем дозым медицине организацийлашке шеледен колтымо.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.