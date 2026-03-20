Иктешлыме
Электросеть ий еда уэмдалтеш
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже электросеть комплексым вияҥдаш ӱмаште 816 миллион утла теҥгем кучылтмо.
Тидын нерген филиалын 2025 ийысе инвестиций программыже кузе шукталтмым иктешлыме годым рашемын.
Идалык мучко «Медведево», «Оласе», «Эҥерӱмбал» да «Советск» подстанцийлам уэмдыме. Нуно ола ден районласе социально кӱлешан да промышленный объект, торгайыше предприятий ден илыме пӧрт-влаклан электровийым ситарен шогат.
Морко РЭС-ыште энергийым шеледен колтышо 6-10 киловольт куатан сетьым автоматизироватлыме. Проект дене келшышын, кӱчык замыканий лиймым ончыктышо индикаторым, кӱрылтыш кушто лиймым рашемдыше, олмыктымо жаплан тулым йӧртышӧ, а вара чӱктышӧ устройствым вераҥдыме. Чыла тидыже диспетчерын командыж почеш телевиктарыш гоч ышталтеш.
Кодшо ийын ола ден районлаште инвестиций программе почеш 129 километр наре электролинийым уэмдыме, 19,5 мегаватт у куатым пашаш колтымо.
«Инвестиций программым шуктымаш сетьым уэмдымашке да электровийым ситарыме ӱшанлыкым кугемдымашке виктаралтын», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: сетьыште аралтыш устройствым вераҥдыме.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.