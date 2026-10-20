Экскурсий дене
Экологийлан кугу тӱткыш
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын пашаеҥже-влак Марий чодыра озанлык техникумышто тунемше-влакым пашалан кумылаҥдыме шотан экскурсийым эртареныт.
Энергетик-влак ончыкылык эколог тӱшкам шке отрасльыштын эртыме корныжо, компанийын пашаже да кӱлешан профессийла дене палдареныт. «Мариэнергошто» паша условий, профессионально вияҥаш да кушкаш могай йӧн улмо нергенат каласкаленыт.
Электросеть комплексын пашаштыже экологий йодышлан чынжымак кугу тӱткыш ойыралтеш. Тыште энергийым переген кучылтмо дене пырля энергообъектлаште кайыкым аралыше утройствылам шындыме нергенат огыт мондо. А электролиний шуйналтме трассыште уто вондер ден пушеҥгылам кораҥдаш нуным тӱйышӧ спецтехникым, мульчерым, кучылтыт. Тыге чыла тиде шӱкшакыш огыл, а ӱяҥдышыш савырна. Тидат пӱртӱсым перегыме нерген ойла.
Сетьым виктарыме рӱдерыште студент-влак тыште кучылталтше у оборудований да тудын пайдалыкше ден йӧнжӧ нерген пален налыныт. Ты сферыште ыштышашлан могай шинчымаш ден моштымаш кӱлмӧ нерген рашемденыт.
«Тыгай вашлиймаш самырык-влаклан техникумышто налме шинчымашым отрасльысе чын задаче дене кылдаш, энергетикыште пашам ыштымын могай йӧным пуымыжым умылаш полша. Электросеть компанийна тунемме организацийла дене кылым кучымым, самырык-влакым профессий дене палдарымым да ончыкылык специалист-влаклан корным ойырен налаш полшымым кӱлешанлан шотла», – каласен «Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Сетьым виктарыме рӱдерыште экскурсий дене лийме.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме