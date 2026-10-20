МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Экологийлан кугу тӱткыш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Экскурсий дене

Экологийлан кугу тӱткыш

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын пашаеҥже-влак Марий чодыра озанлык техникумышто тунемше-влакым пашалан кумылаҥдыме шотан экскурсийым эртареныт.

Энергетик-влак ончыкылык эколог тӱшкам шке отрасльыштын эртыме корныжо, компанийын пашаже да кӱлешан профессийла дене палдареныт. «Мариэнергошто» паша условий, профессионально вияҥаш да кушкаш могай йӧн улмо нергенат каласкаленыт.

Электросеть комплексын пашаштыже экологий йодышлан чынжымак кугу тӱткыш ойыралтеш. Тыште энергийым переген кучылтмо дене пырля энергообъектлаште кайыкым аралыше утройствылам шындыме нергенат огыт мондо. А электролиний шуйналтме трассыште уто вондер ден пушеҥгылам кораҥдаш нуным тӱйышӧ спецтехникым, мульчерым, кучылтыт. Тыге чыла тиде шӱкшакыш огыл, а ӱяҥдышыш савырна. Тидат пӱртӱсым перегыме нерген ойла.

Сетьым виктарыме рӱдерыште студент-влак тыште кучылталтше у оборудований да тудын пайдалыкше ден йӧнжӧ нерген пален налыныт. Ты сферыште ыштышашлан могай шинчымаш ден моштымаш кӱлмӧ нерген рашемденыт.

«Тыгай вашлиймаш самырык-влаклан техникумышто налме шинчымашым отрасльысе чын задаче дене кылдаш, энергетикыште пашам ыштымын  могай йӧным пуымыжым умылаш полша. Электросеть компанийна тунемме организацийла дене кылым кучымым, самырык-влакым профессий дене палдарымым да ончыкылык специалист-влаклан корным ойырен налаш полшымым кӱлешанлан шотла», – каласен «Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Сетьым виктарыме рӱдерыште экскурсий дене лийме.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Марий сӱан кумылаҥден

Медведево районысо ЗАГС пӧлка ешым чумырышо мужыр-влаклан ынде сӱаным эртарыме годым саламлымаш ден тыланымашым рушла веле огыл, марла, татарл лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ ЭКОНОМИКЕ

«Планна кугу – кушкаш шонена»

«Триумф» ПТФ» ООО «Планна кугу – кушкаш шонена» Тыгай предприятийже, озажын ойлымыж почеш, Российыште кокыт веле. Тушечын иктыже Звенигово лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Марий самырык тукым слётыш логалнет?

Марий самырык тукымын XIV всероссийский слётшым тений Марий Турек районысо Сардаялыште 8 гыч 13 июль гутлаште эртараш палемдыме. Тушко лудаш…

Добавить комментарий