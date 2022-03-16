Экологий дене – сеҥыше,             биологий да физкультур дене — призёр

Марий Элыште школышто тунемше-влаклан всероссийский олимпиадын регионысо этапшым иктешлыме. Тений тушто 7-11-ше класслаш коштшо 540 ӱдыр-рвезе шинчымашым терген.
Марий Эл Образований да науко министерствын увертарымыж почеш, эн сай результатым кугурак класслаште тунемше-шамыч литератур, физкультур да испан йылме дене ончыктеныт.
Регионысо этапыште сеҥыше-влакын радамыштышт таче – 134 ӱдыр-рвезе. Нунын кокла гыч эн шукынжо – 21 тунемше – Бауман лицей гыч улыт. Кокымшо верыште – Йошкар-Оласе 28-ше №-ан лицей, тудо 14 сеҥыше дене куандарен, а кумшышто – Политехнический лицей-интернат (сеҥыше-влакын радамышкышт 12 еҥ лектын).
Села ден ялласе общеобразовательный организаций-шамыч коклаште ончылно кок тунемме вер: Шуко профилян лицей-интернат ден Морко районысо Коркатово лицей. Кажныжын призёр радамыште — 7 тунемше гыч.
Эн сай шинчымашым ончыктышо ӱдыр-рвезе-влак Марий Элын чапшым олимпиадын пытартыш этапыштыже аралаш тӱҥалыт. Тудыжо тений 18 март гыч 30 апрель марте элнан 11 регионыштыжо эртаралтеш.
Палемдыман, олимпиадын регионысо этапыштыже тений Коркатово лицейын ик тунемшыже – Вадим Скворцов (снимкыште) – экологий дене сеҥышыш лектын, а биологий да физкультур дене — призёр радамыште.
Г.Кожевникова