ОБРАЗОВАНИЙ ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Экологий дене – сеҥыше,             биологий да физкультур дене — призёр

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

 

Марий Элыште школышто тунемше-влаклан всероссийский олимпиадын регионысо этапшым иктешлыме. Тений тушто 7-11-ше класслаш коштшо 540 ӱдыр-рвезе шинчымашым терген.

Марий Эл Образований да науко министерствын увертарымыж почеш, эн сай результатым кугурак класслаште тунемше-шамыч литератур, физкультур да испан йылме дене ончыктеныт.

Регионысо этапыште сеҥыше-влакын радамыштышт таче – 134 ӱдыр-рвезе. Нунын кокла гыч эн шукынжо – 21 тунемше – Бауман лицей гыч улыт. Кокымшо верыште – Йошкар-Оласе 28-ше №-ан лицей, тудо 14 сеҥыше дене куандарен, а кумшышто – Политехнический лицей-интернат (сеҥыше-влакын радамышкышт 12 еҥ лектын).

Села ден ялласе общеобразовательный организаций-шамыч коклаште ончылно кок тунемме вер: Шуко профилян лицей-интернат ден Морко районысо Коркатово лицей. Кажныжын призёр радамыште — 7 тунемше гыч.

Эн сай шинчымашым ончыктышо ӱдыр-рвезе-влак Марий Элын чапшым олимпиадын пытартыш этапыштыже аралаш тӱҥалыт. Тудыжо тений 18 март гыч 30 апрель марте элнан 11 регионыштыжо эртаралтеш.

Палемдыман, олимпиадын регионысо этапыштыже тений Коркатово лицейын ик тунемшыже – Вадим Скворцов (снимкыште) – экологий дене сеҥышыш лектын, а биологий да физкультур дене — призёр радамыште.

Г.Кожевникова

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ

Самырыклан — полыш

Кодшо ий мучаште Юл кундем кугыжаныш технологический университетын студенткыже Юлия  Полевщикова Россий Президентын грантшым сеҥен налын ыле. Российыште 2018 лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ

1 сентябрь, бюджет вер да моло нерген

Россий Федераций Науко да кӱшыл образований министр Валерий Фальков россий вуз-влакын ректорышт дене COVID-19 шарлыме ваштареш профилактике условийыште у лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ

У вуйлатыше дене палымым ыштеныт

20 мартыште В.М. Васильев лӱмеш Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше марий институтышто Марий Эл Правительстве вуйлатышын икымше алмаштышыже, тӱвыра, печать лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий