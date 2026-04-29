«Единый Российын» ончылгоч йӱклымашкыже ушна

Кугыжаныш Погынын депутатше, «Крепкая семья» партийный проектын Марий Элыште координаторжо Наталья Козлова «Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымашкыже ушнаш документым пуэн.
Наталья Николаевна 2009 ий годсек депутат, Марий Эл Кугыжаныш Погынын социальный политике, здравоохранений да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетшын председательже. Тылеч ончыч школышто да муниципалитетыште пашам ыштен.
«Мыйын кӱлеш опытем, пашам ышташ кумылем да сайлышына-влак могай нелылык дене вашлиялтыт, нуным умылымашем уло, санденак Кугыжаныш Думыш депутатлан баллотироватлалтам, – палемден Наталья Козлова.
Любовь Камалетдинова