УВЕР ЙОГЫН

«Единый Российын» ончылгоч йӱклымашкыже 65 тӱжем утла еҥ ушнен

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

 

«Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымашыже теҥгече, 31 майыште, мучашлалтын. Марий Элыште тушко 65 тӱжемат 784 еҥ ушнен. Тиде – рекорд!

Таче ситуационный рӱдерыште бюллетень-влакым расшифроватлыме церемоний эртен. Тушто партийын регионысо отделенийжын еҥже-влак лийыныт.

– Еҥ-влак ты событийлан кугу тӱткышым ойыреныт. Тиде «Единый Российлан» ӱшан кушмым пеҥгыдемда. Марий Элыште илыше-влак келшен толшо кандидат-влакым ужнешт, да нуно тыгай йӧн дене пайдаланеныт. Ме умылена: ӱшан мыняр кугу, ответственностят тунар кугу, – палемденыт «Единый Россий» партийын регионысо отделенийыштыже.

Таче, 1 июньышто, Кӱшыл совет бюро ден «Единый Российын» генеральный советшын президиумжын иквереш эртарыме заседанийыштышт иктешлымашым ыштат.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Российын наградыже

Шочмо элысе тӱвыра ден сымыктышым вияҥдымаште заслугыжлан да шуко ий пайдалын пашам ыштымыжлан «Яков Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармоний» лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ресурс класс ден кок рӱдер почылтыт

Марий Элым вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Юрий Зайцев Волжск оласе 4-ше №-ан школым аклен. Тений тыште аутизман йоча-шамычлан ресурс лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Чодыра пашан мастарже-влак

20-23 апрельыште Марий Элыште Россий кӱкшытан «Профессионал-влак» чемпионатын «Чодыра пашан мастерже» компетенций дене регион-влак кокласе таҥасымаш эрта.   Тушто лудаш…

Добавить комментарий