«Единый Российын» ончылгоч йӱклымашкыже 65 тӱжем утла еҥ ушнен

«Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымашыже теҥгече, 31 майыште, мучашлалтын. Марий Элыште тушко 65 тӱжемат 784 еҥ ушнен. Тиде – рекорд!
Таче ситуационный рӱдерыште бюллетень-влакым расшифроватлыме церемоний эртен. Тушто партийын регионысо отделенийжын еҥже-влак лийыныт.
– Еҥ-влак ты событийлан кугу тӱткышым ойыреныт. Тиде «Единый Российлан» ӱшан кушмым пеҥгыдемда. Марий Элыште илыше-влак келшен толшо кандидат-влакым ужнешт, да нуно тыгай йӧн дене пайдаланеныт. Ме умылена: ӱшан мыняр кугу, ответственностят тунар кугу, – палемденыт «Единый Россий» партийын регионысо отделенийыштыже.
Таче, 1 июньышто, Кӱшыл совет бюро ден «Единый Российын» генеральный советшын президиумжын иквереш эртарыме заседанийыштышт иктешлымашым ыштат.
Любовь Камалетдинова