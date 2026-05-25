«Единый Российын» электрон йӧн дене ончылгоч йӱклымашыже тӱҥалын

Йӱклымаш PG.ER.RU сайтыште эрта. Тушко Кугыжаныш услуго портал гоч регистрироватлалтше-влак ушнен кертыт.
– Але марте ончылгоч йӱклымашым эртарымаш ончыктен: кандидат-влакым тыгай йӧн дене ойырен налмылан еҥ-влак ӱшанат. Тидын нерген цифр-влакат ойлат: таче мемнан системыште 10 миллион утла избиратель.
Регистрацийым 29 май марте эрташ, а йӱклаш 31 май марте (тиде кечынат) лиеш, – палемден «Единый Россий» партийын Генсоветшын секретарьже Владимир Якушев.
Ончылгоч йӱклымашке избиратель семын ушнаш Марий Элыште 60 тӱжем утла еҥ регистрироватлалтын.
Любовь Камалетдинова