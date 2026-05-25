УВЕР ЙОГЫН

«Единый Российын» электрон йӧн дене ончылгоч йӱклымашыже тӱҥалын

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 47 гана онченыт

 

Йӱклымаш PG.ER.RU сайтыште эрта. Тушко Кугыжаныш услуго портал гоч регистрироватлалтше-влак ушнен кертыт.

– Але марте ончылгоч йӱклымашым эртарымаш ончыктен: кандидат-влакым тыгай йӧн дене ойырен налмылан еҥ-влак ӱшанат. Тидын нерген цифр-влакат ойлат: таче мемнан системыште 10 миллион утла избиратель.

Регистрацийым 29 май марте эрташ, а йӱклаш 31 май марте (тиде кечынат) лиеш, – палемден «Единый Россий» партийын Генсоветшын секретарьже Владимир Якушев.

Ончылгоч йӱклымашке избиратель семын ушнаш Марий Элыште 60 тӱжем утла еҥ регистрироватлалтын.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Шинчымаш аукцион»

  Марий Элыште школышто тунемше-влаклан «Шинчымаш аукцион» республик кӱкшытан таҥасымаш лийын. Тушто 7-9 классыште тунемше 6 команде математике, физике, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Звенигово районшто мардеж электровоштырым кӱрыштын

Кодшо каныш кечылаште шыдын озаланыше мардеж Звенигово районысо Кожласола ял калыкым азапыш пуртен. 
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Профессионалитет»: ончыкылык ялозанлык пашаеҥ-влаклан

Марий Элыште «Профессионалитет» федерал проект илышыш умбакыже пурталтеш: кыдалаш профессионал образованийым пуышо тунемме вер дене республикысе ик эн ончыл лудаш…

Добавить комментарий