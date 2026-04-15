УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» Сеҥымаш кечылан ямдылалтеш

Любовь Камалетдинова

 

9 Май вашеш «Единый Россий» партийын Советский отделенийжын  секретарьже Сергей Халтурин «Партийный десант» комиссийым вуйлаташ тӱҥалын. Тиде комиссий Советский ола шотан илемыште улшо чыла памятник ден обелиск-шамычым ончен лектын. Теле гоч кузе аралалтыныт, иктаж-мо локтылалтын мо – тергеныт. Тыгайже лийын гын, вигак ачалаш кӱлмым палемденыт.

Да тыгайже вашлиялтын. Поснак кугу тӱткыш Чап монументлан ойыралтын. Тушто лавыра палым ужыныт – ала-кӧ памятникыш кӱзен улмаш. Партийын еҥже-влак тидым вандализм койыш семын акленыт.

Ужмо чыла ситыдымаш нерген олмыктымо пашалан вуйын шогышо-влаклан увертареныт. Ынде нуно чылажымат шотыш кондышаш улыт.

«Партийный десант» районысо моло шарныктышламат эскераш тӱҥалеш.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште илыше-влак социальный рекламын всероссийский конкурсышкыжо ушен кертыт

«Самырык тукымын тӱняже» фонд «У ончалтыш» социальный рекламын всероссийский конкурсшым эртара. 
УВЕР ЙОГЫН

Шарныктыш лиеш

Ленинград областьысе Кировск олаште калык кокласе кыл шотышто советын заседанийже эртен. Тудым областьысе губернатор Александр Дрозденко вуден. Тушто ты лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Тул деч лӱдын огыл

Россий МЧС-н Марий Элысе Тӱҥ управленийжым вуйлатыше генерал- майор Александр Малкин Кугыжаныш пожарный службын Марий Элысе  управленийжын пожарныйже Дмитрий лудаш…

Добавить комментарий