«Единый Россий» Сеҥымаш кечылан ямдылалтеш

9 Май вашеш «Единый Россий» партийын Советский отделенийжын секретарьже Сергей Халтурин «Партийный десант» комиссийым вуйлаташ тӱҥалын. Тиде комиссий Советский ола шотан илемыште улшо чыла памятник ден обелиск-шамычым ончен лектын. Теле гоч кузе аралалтыныт, иктаж-мо локтылалтын мо – тергеныт. Тыгайже лийын гын, вигак ачалаш кӱлмым палемденыт.
Да тыгайже вашлиялтын. Поснак кугу тӱткыш Чап монументлан ойыралтын. Тушто лавыра палым ужыныт – ала-кӧ памятникыш кӱзен улмаш. Партийын еҥже-влак тидым вандализм койыш семын акленыт.
Ужмо чыла ситыдымаш нерген олмыктымо пашалан вуйын шогышо-влаклан увертареныт. Ынде нуно чылажымат шотыш кондышаш улыт.
«Партийный десант» районысо моло шарныктышламат эскераш тӱҥалеш.
Любовь Камалетдинова