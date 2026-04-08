«Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымашкыже ушнаш документым пуэн

«Эльбрус» клубын регионысо сообществыжын председательже, юрист, «Единый Россий» партийын темлыме «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны» проектшын действительный членже Иван Поспехов «Единый Россий» партийын эртарыме ончылгоч (предварительный) йӱклымашкыже ушнаш кумылым ончыктен.
Тудо Йошкар-Олаште ила. «Лидеры России» конкурсын «Кугыжаныш управлений» трекшын суперфиналистше. Иван Поспехов ты конкурсыш Юл кундем федеральный округысо чыла регион гыч ушнышо 354 участник гыч 14 сеҥыше-влак радамыш пурен. 2007 ий гыч «Единый Россий» партийын еҥже. 2013-2017 ийлаште кум проектын авторжо ден вуйлатышыже лийын. Нуно РФ Президентын да Марий Эл правительствын грант конкурслаштышт сеҥеныт.
– Ончылгоч йӱклымаш – тиде еҥ-влак дене мутланаш йӧн. Мыйын лектышем, кугыжаныш управленийыште, наукышто да бизнесыште опытем уло. Нине компетенцийым мый Марий Элыште илыше-влакын неле йодышыштым рашемдымаште кучылташ ямде улам, – палемден Иван Поспехов.
Ушештарена: предварительный йӱклымаш май мучаште эрта. Кугыжаныш Думыш сайлымаште «Единый Россий» деч кандидат лияш кӧ сулымым лачшымак республикыште илыше-влак палемдат.
Любовь Камалетдинова