«Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымашкыже тудат ушнен

«Единый Россий» партийын Марий региональный отделенийжын первичный отделенийжын регионысо советшын председательже Нинель Докучаева Кугыжаныш Думыш сайлымашке кандидат семын лекташ ончылгоч (предварительный) йӱклымашке ушнен.
Нинель волонтер пашам чолган шукта. Тудо социальный да гуманитарный акцийлашке ушна. Еҥ-влак дене пырля лияш, нунын тургыжландарыше йодышыштым колышташ да рашемдаш полшаш – тудлан тиде тыглай мут гына огыл, а кажне кечын шуктымо паша.
Ончылгоч йӱклымаш май мучаште эрта. Кугыжаныш Думыш сайлымаште «Единый Россий» деч кандидат лияш кӧ сулымым лачшымак республикыште илыше-влак палемдат.
Любовь Камалетдинова