«Единый Россий» партийын эртарыме акцийыш 10 тӱжем утла еҥ ушнен

Любовь Камалетдинова

Марий Элыште «Сеҥымаш диктант» тӱҥямбал исторический акцийын тӱҥ площадкыже Калык-влак келшымаш пӧртыштӧ лийын.

Тудым эртараш регистрироватлыме 320 утла площадкыште шке шинчымашыжым республикыште илыше 10000 утла еҥ терген. 2024 ийысе дене таҥастарымаште, тидыже кок пачаш шукырак.

24 апрельыште Калык-влак келшымаш пӧртыш Марий Эл правительствын еҥже, депутат, силовой структурышто тыршыше, СВО-н ветеранже, «Российысе калык-влак ассамблейын» Марий Элысе пӧлкажын еҥже, меръеҥ, «Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымашыжын кандидатше-влак чумыргеныт да диктантын йодышыжо-влаклан вашештеныт.

Погынышо-влак тыгак «Геройлан серыш» акцийыш ушненыт. «Единый Россий» партий тудым Россий почтын регионысо отделенийже дене пырля эртарен. Серышыште кажныже мемнан кундем гыч СВО-што улшо-влаклан кумылаҥдыше да сеҥымашым тыланыме шомаклам возеныт. Нине серышым залыште улшо посна почто яшлыкыш пыштеныт.

Диктантым иктешлымеке, федеральный сеҥыше-влакым палемдат. Нунылан вес ийын 9 майлан Сеҥымаш Парадыш ӱжмашым колтат.

«Единый Россий» партийын верласе отделенийлаштыжат диктантыш ушненыт.

Акцийым эртарыме 7 ий жапыште 97 элыште 35,5 тӱжем площадкыште 2,75 миллион еҥ шке шинчымашыжым терген.

