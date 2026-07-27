МЕР ИЛЫШ

«Единый Россий» партийын еҥже-влак дене вашлийыныт

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

 

 

Медведево район Знаменский поселкышто илыше-влак администрацийын  да «Единый Россий» партийын еҥже-влак дене вашлийыныт.

Нуно Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын «Еҥ-влакын инициативышт» проект дене келшышын кумдыкым вияҥдыме у проектым ыштыме нерген мутланеныт. Знаменскийыште парк – ты проектым илышыш пуртымым ончыктышо ик сай пример. Икмыняр ий ончыч тыште нимо лийын огыл, а кызыт – йӧнан вер.

Ты поселкышто илыше-влакын у шонымашышт – пирсым шотыш кондаш.

– Еҥ-влак шке шонымашыштым темлат, мемнан задачына – илышыш пурташ полшаш, – палемден «Единый Россий» партийын Медведево районысо отделенийжын секретарьже  Рузяль Усманов.

Любовь Камалетдинова

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