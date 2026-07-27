Медведево район Знаменский поселкышто илыше-влак администрацийын да «Единый Россий» партийын еҥже-влак дене вашлийыныт.

Нуно Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын «Еҥ-влакын инициативышт» проект дене келшышын кумдыкым вияҥдыме у проектым ыштыме нерген мутланеныт. Знаменскийыште парк – ты проектым илышыш пуртымым ончыктышо ик сай пример. Икмыняр ий ончыч тыште нимо лийын огыл, а кызыт – йӧнан вер.

Ты поселкышто илыше-влакын у шонымашышт – пирсым шотыш кондаш.

– Еҥ-влак шке шонымашыштым темлат, мемнан задачына – илышыш пурташ полшаш, – палемден «Единый Россий» партийын Медведево районысо отделенийжын секретарьже Рузяль Усманов.

Любовь Камалетдинова