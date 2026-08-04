УВЕР ЙОГЫН

Донор вӱр – утарен кодымо илыш

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

Вӱрым пуымо поро кумыл акцийын икымше йыжыҥышкыже 166 еҥ ушнен, увертара Марий Элын Вӱрым налме станцийже.

Мероприятий «Молодёжь ден йоча-влак» национальный проектын «Россий – йӧным пуышо эл» регионысо проектшын «Самырык-влаклан регион» программыжым илышыш пуртымо кышкарыште эртаралтын.

Акцийышке ушненыт:

  • Росгвардийын Марий Элысе виктемже;
  • Марий машиностроитель завод;
  • Марий Элын Элгӧргӧ политике министерствыже;
  • Республикысе клинический онкологический диспансер;
  • Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министерстве;
  • Промышленностьым вияҥдыме фонд;
  • Республикысе психоневрологический диспансер;
  • Федеральный налог инспекцийын Марий Элысе виктемже;
  • Наказанийым шуктымо федеральный службын Марий Элысе виктемже;
  • Полупроводник завод;
  • Л.И.Соколова лӱмеш Йошкар-Оласе йоча городской больнице;
  • Спорт министерстве;
  • «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже.

Донор-влак кок кечыште 58 литр вӱрым пуэныт, да станцийын пашаеҥже-влак нунылан кугу таум ойлат.

Маргарита ИВАНОВА.

Йошкар-Ола администрацийын Капкыл культур, спорт да молодёжный политике шотышто виктемжын фотожо.

 

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