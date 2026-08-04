Донор вӱр – утарен кодымо илыш

Вӱрым пуымо поро кумыл акцийын икымше йыжыҥышкыже 166 еҥ ушнен, увертара Марий Элын Вӱрым налме станцийже.
Мероприятий «Молодёжь ден йоча-влак» национальный проектын «Россий – йӧным пуышо эл» регионысо проектшын «Самырык-влаклан регион» программыжым илышыш пуртымо кышкарыште эртаралтын.
Акцийышке ушненыт:
- Росгвардийын Марий Элысе виктемже;
- Марий машиностроитель завод;
- Марий Элын Элгӧргӧ политике министерствыже;
- Республикысе клинический онкологический диспансер;
- Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министерстве;
- Промышленностьым вияҥдыме фонд;
- Республикысе психоневрологический диспансер;
- Федеральный налог инспекцийын Марий Элысе виктемже;
- Наказанийым шуктымо федеральный службын Марий Элысе виктемже;
- Полупроводник завод;
- Л.И.Соколова лӱмеш Йошкар-Оласе йоча городской больнице;
- Спорт министерстве;
- «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже.
Донор-влак кок кечыште 58 литр вӱрым пуэныт, да станцийын пашаеҥже-влак нунылан кугу таум ойлат.
Маргарита ИВАНОВА.
Йошкар-Ола администрацийын Капкыл культур, спорт да молодёжный политике шотышто виктемжын фотожо.